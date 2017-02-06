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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:09 | 10.02.2017
Ученые назвали животных, которые способны пережить апокалипсис

Исследователи из Китая и Великобритании установили вид животных, который способен пережить апокалипсис. По утверждениям специалистов, уникальной способностью приспосабливаться даже к самым экстремальным условиям отличаются морские губки, передает Корреспондент.

Сообщается, что на юго-востоке Китая в провинции Чжэцзян палеонтологи обнаружили останки (скелеты и мягкие ткани) более ста различных видов морских губок. Они находились в полосе аргиллитов - твердой глинистой породе.

По оценкам экспертов, эти древние образцы - останки губок, переживших период девонского массового вымирания. Животные смогли выжить при перепадах температуры благодаря своей высокой приспособляемости. К тому же губки нормально переносят водную среду, бедную кислородом.

Известно, что девонское вымирание произошло приблизительно 445 миллионов лет назад. Оно сократило количество видов животных на 85 процентов. Причиной тому послужила, по утверждениям ученых, резкая смена климата.
 
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