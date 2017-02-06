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| Общество | 09:14 | 13.02.2017
Фонд Вилкула передал Красному Кресту продукты для малообеспеченных, пенсионеров и переселенцев

В Днепре Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» передал очередную партию продуктов продуктов питания в Красный Крест Центрального района. Помощь от Фонда получили малообеспеченные, многодетные семьи, инвалиды, одинокие пенсионеры, матери-одиночки, люди с хроническими заболеваниями, переселенцы, состоящие на учете в Красном Кресте.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда.

Анна Петровна Маслик – малообеспеченная пенсионерка. О Фонде «Украинская перспектива» знает не понаслышке.

«Мы, обычные пенсионеры, много лет получаем от Александра Вилкула колоссальную и неоценимую поддержку. Я слежу за всеми передачами, поддерживаю Александра Юрьевича и волонтеров его Фонда «Украинская перспектива». Сегодня я получила очень необходимый продуктовый набор, ведь очень много средств уходит на медикаменты и оплату счетов за квартиру, а это не малые суммы. Искренняя благодарность всем волонтерам фонда и Красного Креста, Александру Вилкулу, за оказанную помощь. Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни»

«Мы продолжаем реализацию проекта по оказанию помощи многодетным семьям, пожилым людям, инвалидам, переселенцам. Буквально недавно, в декабре, помощь от фонда получили малообеспеченные семьи и инвалиды в Соборной, Самарской, Индустриальной, Амурнижнеднепровской, Ленинской, Бабушкинской районных организациях Общества Красного Креста Украины, а также по Днепропетровской области. И мы на этом не останавливаемся. Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» и дальше будет оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Искренне благодарим всех сотрудников Красного Креста за неоценимую поддержку. Без нее значительная помощь фонда не была бы передана нуждающимся семьям» - отметила исполнительный директор фонда Оксана Живага. Она поблагодарила депутатов Центрального (Кировского) райсовета Днепра от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Евгения Плохотнюка и Евгения Кунича за совместную работу по оказанию помощи малообеспеченным жителям района.

Справка. Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» в 2014 году стал первой негосударственной организацией, которая начала оказывать системную помощь мирным людям, пострадавшим от войны – переселенцам и раненым. Также фонд системно оказывает поддержку малоимущим, малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам, тяжело больным людям, семьям с новорожденными детьми и т.д.

За период с начала работы Фонда помощь получили около 135 тысяч человек в 45 городах Украины – в Днепре, Никополе, Кривом Роге, Павлограде, Марганце и других городах Днепропетровской области, а также жители и переселенцы в городах Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной.

Фонд ведет свою работу совместно с Красным Крестом и другими отечественными и международными организациями.

За три года осуществлено более 300 поставок гуманитарной помощи через представительства Красного Креста. Продукты, медикаменты и средства гигиены получили малообеспеченные, пенсионеры, переселенцы, лежачие инвалиды и тяжело больные на дому.

 
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