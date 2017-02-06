Сегодня во всем мире отмечают День радио

Сегодня, 13 февраля, в Украине и других странах мира отмечают Всемирный день радио.

Всемирный день радио – достаточно молодой праздник, впервые его отметили в 2012 году. А решение о его проведении ежегодно 13 февраля Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2011 году.

Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных наций. Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио (будь то крупные радиовещательные компании или одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио.

В век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире. К тому же коротковолновое вещание часто называют «радио кризиса», поскольку такое вещание – самый эффективный способ передачи информации, когда нет ни электричества, ни интернета, ни телефона.

