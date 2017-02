| Общество | 09:44 | 13.02.2017 Сегодня во всем мире отмечают День радио Сегодня, 13 февраля, в Украине и других странах мира отмечают Всемирный день радио. Всемирный день радио – достаточно молодой праздник, впервые его отметили в 2012 году. А решение о его проведении ежегодно 13 февраля Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2011 году. Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных наций. Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио (будь то крупные радиовещательные компании или одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио. В век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире. К тому же коротковолновое вещание часто называют «радио кризиса», поскольку такое вещание – самый эффективный способ передачи информации, когда нет ни электричества, ни интернета, ни телефона.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7