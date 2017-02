| Общество | 09:59 | 13.02.2017 Где в Днепре дарят романтическое настроение ко Дню влюбленных Любовь во всех ее проявлениях. Светлая или страстная, длительная или изменчивая. Найдите «свое» чувство в одном из днепровских театров. 14 февраля здесь готовят представления на любой вкус. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. В театре оперы и балета на пр. Д. Яворницкого, 72-а покажут спектакль «Сельская честь». Историю о любви и страсти, ревности и предательстве можно увидеть в 19.00. Стоимость билетов - 30-200 гривен. Телефон для справок: (056) 744-03-26. Спектакль «Ким» покажут в театре «Верим!» на Набережной Победы, 5. Светлая история о любви и исполнении желаний, а еще о том, что «все люди одиноки, пока не встретят взаимную любовь». Начало в 19.00. Стоимость билетов - 40 гривен. Телефон для справок: (056) 790-99-31. «Сублимацию любви» готовят в театре драмы и комедии на пр. Д. Яворницкого, 97. Спектакль, который отвечает на вопрос: действительно ли любви все возрасты покорны? Начало в 19.00. Стоимость билетов - 100-200 гривен. Телефон для справок: (0562) 35-78-77. Спектакль о любви с десятилетним стажем можно увидеть в «Черном квадрате» на ул. Шолом-Алейхема, 4-26. Историю о жизни влюбленных, их радостях и страданиях с символическим названием «Ты мое все» смотрите в 19.00. Стоимость билетов - 80-380 гривен. Телефон для справок: 098-959-90-00.

