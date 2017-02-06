Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
13.02.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Когда потеплеет в Днепропетровской области?»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:11 | 13.02.2017
В Днепре участники АТО создали организацию для защиты горожан

Член ОО «Захист Дніпра» Евгений Зубаха рассказал, что в Днепре участниками антитеррористической операции создана общественная организация, задачей которой является отстаивание интересов и прав жителей города и ветеранов войны на Донбассе.

Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Мы не сотрудничаем ни с одной политической партии и сами не являемся политиками. У нас есть единая цель – защитить наш город и горожан. Мы – патриоты нашей страны и свой патриотизм мы доказали с оружием в руках на Донбассе. Когда мы уходили в АТО мы рассчитывали на то, что новые власти города будут содействовать нашим горожанам. Но мы ошиблись. Чиновники продолжают делать то, что и делали, более того – власти решили превратить Днепр в столицу криминала, как в лихие 90-е. Прямо на улицах расстреливают бизнесменов и грабят людей. В городе создаются непонятные подразделения якобы для защиты порядка, как, например, «Муниципальная полиция», которая финансируется за наши налоги. Но реально безопаснее в городе не стало. Более того, мы видим, как эти люди принимают участие в сомнительных мероприятиях, грабя людей, отбирая бизнес и чужое имущество», - рассказал Евгений Зубаха.

На сегодняшний день общественная организация «Захист Дніпра» насчитывает уже 50 человек. Все, кто желает присоединиться к организации или пострадал от действий властей приглашают обратиться по тел. 067-203-20-14.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровск, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
10.02.2017 15:37 В Днепре поминки завершились убийством вдовы
10.02.2017 13:31 Филатов стал токсичным, от него уже бегут соратники, - депутат
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
Последние новости
13.02.2017
12:57		 В горсовете Днепра будет новая депутатская группа?
13.02.2017
12:53		 В Японии создали пчелу-робота
13.02.2017
12:29		 В Кабмине утвердили самый большой в Украине индустриальный парк, - Валентин Резниченко
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика