| Общество | 12:11 | 13.02.2017 В Днепре участники АТО создали организацию для защиты горожан Член ОО «Захист Дніпра» Евгений Зубаха рассказал, что в Днепре участниками антитеррористической операции создана общественная организация, задачей которой является отстаивание интересов и прав жителей города и ветеранов войны на Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Мы не сотрудничаем ни с одной политической партии и сами не являемся политиками. У нас есть единая цель – защитить наш город и горожан. Мы – патриоты нашей страны и свой патриотизм мы доказали с оружием в руках на Донбассе. Когда мы уходили в АТО мы рассчитывали на то, что новые власти города будут содействовать нашим горожанам. Но мы ошиблись. Чиновники продолжают делать то, что и делали, более того – власти решили превратить Днепр в столицу криминала, как в лихие 90-е. Прямо на улицах расстреливают бизнесменов и грабят людей. В городе создаются непонятные подразделения якобы для защиты порядка, как, например, «Муниципальная полиция», которая финансируется за наши налоги. Но реально безопаснее в городе не стало. Более того, мы видим, как эти люди принимают участие в сомнительных мероприятиях, грабя людей, отбирая бизнес и чужое имущество», - рассказал Евгений Зубаха. На сегодняшний день общественная организация «Захист Дніпра» насчитывает уже 50 человек. Все, кто желает присоединиться к организации или пострадал от действий властей приглашают обратиться по тел. 067-203-20-14.

