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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:05 | 13.02.2017
В университете им. Альфреда Нобеля втрое сократили расходы на отопление после установки автономной котельной

Председатель ученого совета, советник президента университета им. Альфреда Нобеля, заведующий кафедрой международных экономических отношений и экономической теории, член Национального агентства по качеству высшего образования, доктор экономических наук, профессор Анатолий Задоя рассказал, что благодаря установке автономной котельной вуз платил за отопление в 3 раза меньше, чем это было ранее.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР»

«Теплый университет» объединяет в себе 2 аспекта. Это тепло в помещения и теплая психологическая атмосфера. Созданием комфортного пространства в вузе мы начали заниматься с момента его открытия в 1993 году. Все, что зарабатывали, вкладывали в инфраструктуру университета. Была поставлена задача – минимально зависеть т внешних факторов. И в 2015 году было принято решение о строительстве собственной котельной, которая бы отапливалась альтернативным топливом – пелетами. Чтобы ее построить, взяли кредит. Всего потратили 5 млн грн. Но за 2 года практически вернули ту сумму, которую потратили. Таким образом, мы создали самостоятельную систему отопления, что позволяет не прерывать образовательный процесс. Отапливаем около 28 тыс. кв м площади. Платим в 3 раза меньше, чем бы платили за централизованное отопление», - сказал он.

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Теги: Днепропетровщина

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