| Общество | 14:41 | 13.02.2017 Лишь полпроцента выпускников университета им. Альфреда Нобеля пользуются услугами Службы занятости, - Анатолий Задоя Председатель ученого совета, советник президента университета им. Альфреда Нобеля, заведующий кафедрой международных экономических отношений и экономической теории, член Национального агентства по качеству высшего образования, доктор экономических наук, профессор Анатолий Задоя сообщил, что лишь полпроцента выпускников университета им. Альфреда Нобеля пользуются услугами Службы занятости. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Мы постоянно консультируемся со службой занятости по вопросу, сколько наших студентов воспользовались услугами этого ведомства, чтобы трудоустроиться. Так вот, это всего 0,4-0,5% наших выпускников. Этот показатель на порядок меньше, чем в других вузах. Хотелось бы также отметить, что при университете действует совет работодателей, который возглавляет руководитель Днепропетровской торгово-промышленной палаты Виталий Жмуренко. Также в совете представлены Приватбанк, Ассоциация работодателей области и др.», - сказал он.

