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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:16 | 13.02.2017
Прикосновение к образу: завтра в Днепре откроется уникальная выставка для незрячих

Необычная выставка откроется 14 февраля в историческом музее Днепра. В экспозиции – 12 скульптурных портретов выдающихся личностей Украины. Предназначены они для особых зрителей – слепых. Люди, лишенные зрения, будут изучать бюсты руками. Организовать уникальную выставку «Касаясь, вижу: великие украинцы» предложили активисты.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«На Днепропетровщине – 13,5 тысячи незрячих людей. Они раскрывают мир с помощью прикосновений и звуков. Визуальное искусство для них тоже доступно. Это докажем выставкой «Касаясь, вижу: великие украинцы». Незрячие смогут узнать, как выглядели известные личности украинской культуры и науки. Уникальная выставка будет экспонироваться в Днепре десять дней», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

На выставке – 12 скульптурных портретов выдающихся личностей Украины. Среди них – Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Григорий Сковорода, Андрей Шептицкий, Николай Амосов, Мария Заньковецкая, Георгий Гонгадзе, Владимир Ивасюк, Михаил Бойчук, Александр Довженко, Сергей Нигоян. Каждый бюст посетители будут чувствовать на ощупь.

Биографию выдающихся личностей можно будет прочитать шрифтом Брайля и услышать в аудиорассказах в исполнении Александра Пономарева, Тины Кароль, Оксаны Билозир, Павла Зиброва, Аллы Кудлай и других певцов украинской эстрады.

«Касаясь, вижу: великие украинцы» – проект ОО «Ротаракт клуб Львов», ОО «Украинский союз инвалидов – ВСЕ». Он стартовал во Львове и уже побывал в 17-ти городах Украины.

В Днепре выставку презентуют 14 февраля в 15.00 в историческом музее им. Д.Яворницкого по адресу: пр. Яворницкого, 18. тел. (0562) 46-34-22; (0562) 46-05-12.

Выставка будет экспонироваться до 24 февраля. Приглашаются все желающие. Вход свободный.

 
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