Как оформить прописку: куда обращаться и какие документы нужны

Сняться с регистрации или оформить прописку - раньше эти услуги оказывали органы миграционной службы. Теперь этим занимаются местные советы. Подавать документы можно непосредственно в Центр предоставления административных услуг или в местный совет. Это зависит от места проживания заявителя. Специалисты Центра самостоятельно передадут документы в орган регистрации. На Днепропетровщине услуга оформления прописки через Центр предоставления административных услуг доступна в 12 городах и 6 территориальных громадах.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Для оформления прописки в местный совет или Центр предоставления административных услуг необходимо прийти со следующими документами:

• заявлением - заполнить его можно на месте;

• квитанцией об оплате админсбора. Он составляет 13 гривен 60 копеек;

• оригиналом паспорта или свидетельством о рождении ребенка;

• документами на право собственности жилья, где гражданин намерен прописаться. В ином случае необходимо присутствие владельца квадратных метров;

• военным билетом или удостоверением о приписке для мужчин призывного возраста.

Подача документов займет до 15 минут. Оформляется прописка в течение суток.

Если не хотите стоять в очередях - зарегистрируйтесь на портале iGov и вам назначат персональное время визита. Для этого необходимо зайти на портал. Выбрать раздел «Место жительства», в нем найти пункт «Регистрация места проживания». Далее выбрать регион, вариант входа в систему, оформить заявление и загрузить отсканированные документы из предыдущего перечня. Это займет также не более 15 минут - подсказки на портале помогут во всем быстро разобраться. После проверки документов специалистами, заявителю на электронный адрес придет сообщение со временем визита в местный совет и список документов, оригиналы которых нужно взять с собой и на месте оформлять прописку. В этом случае паспорт с регистрационным штампом также получите в течение суток.

Для снятия с регистрации - процедура и пакет документов абсолютно идентичны. Если лицо было ранее прописано в одном месте и регистрируется в другом - сняться с регистрации можно в Центре предоставления административных услуг. Не нужно, как раньше, ехать по месту прежней прописки.

После снятия с регистрации вновь прописаться необходимо в течение месяца. Иначе придется заплатить штраф – немного больше, чем 40 гривен.

На Днепропетровщине оформить прописку через Центр можно в 12 городах: Никополе, Вольногорске, Каменском, Кривом Роге, Желтых Водах, Марганце, Новомосковске, Покрове, Павлограде, Першотравенске, Синельниково, Терновке и 6 территориальных громадах: Сурско-Литовской, Богдановской, Вербковской, Вакулевской, Апостоловской, Слобожанской.

В Днепре оформить регистрацию можно в 5 районных советах - Соборном, Шевченковском, Новокодацком, Индустриальном, Самарском и городском совете Таромского.