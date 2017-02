| Общество | 16:22 | 13.02.2017 Как оформить прописку: куда обращаться и какие документы нужны Сняться с регистрации или оформить прописку - раньше эти услуги оказывали органы миграционной службы. Теперь этим занимаются местные советы. Подавать документы можно непосредственно в Центр предоставления административных услуг или в местный совет. Это зависит от места проживания заявителя. Специалисты Центра самостоятельно передадут документы в орган регистрации. На Днепропетровщине услуга оформления прописки через Центр предоставления административных услуг доступна в 12 городах и 6 территориальных громадах. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Для оформления прописки в местный совет или Центр предоставления административных услуг необходимо прийти со следующими документами: • заявлением - заполнить его можно на месте;

• квитанцией об оплате админсбора. Он составляет 13 гривен 60 копеек;

• оригиналом паспорта или свидетельством о рождении ребенка;

• документами на право собственности жилья, где гражданин намерен прописаться. В ином случае необходимо присутствие владельца квадратных метров;

• военным билетом или удостоверением о приписке для мужчин призывного возраста. Подача документов займет до 15 минут. Оформляется прописка в течение суток. Если не хотите стоять в очередях - зарегистрируйтесь на портале iGov и вам назначат персональное время визита. Для этого необходимо зайти на портал. Выбрать раздел «Место жительства», в нем найти пункт «Регистрация места проживания». Далее выбрать регион, вариант входа в систему, оформить заявление и загрузить отсканированные документы из предыдущего перечня. Это займет также не более 15 минут - подсказки на портале помогут во всем быстро разобраться. После проверки документов специалистами, заявителю на электронный адрес придет сообщение со временем визита в местный совет и список документов, оригиналы которых нужно взять с собой и на месте оформлять прописку. В этом случае паспорт с регистрационным штампом также получите в течение суток. Для снятия с регистрации - процедура и пакет документов абсолютно идентичны. Если лицо было ранее прописано в одном месте и регистрируется в другом - сняться с регистрации можно в Центре предоставления административных услуг. Не нужно, как раньше, ехать по месту прежней прописки. После снятия с регистрации вновь прописаться необходимо в течение месяца. Иначе придется заплатить штраф – немного больше, чем 40 гривен. На Днепропетровщине оформить прописку через Центр можно в 12 городах: Никополе, Вольногорске, Каменском, Кривом Роге, Желтых Водах, Марганце, Новомосковске, Покрове, Павлограде, Першотравенске, Синельниково, Терновке и 6 территориальных громадах: Сурско-Литовской, Богдановской, Вербковской, Вакулевской, Апостоловской, Слобожанской. В Днепре оформить регистрацию можно в 5 районных советах - Соборном, Шевченковском, Новокодацком, Индустриальном, Самарском и городском совете Таромского. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7