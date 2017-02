| Общество | 17:34 | 13.02.2017 Ракетостроители Днепра обратились ко всем политическим силам в парламенте поддержать законопроекты Вилкула Ракетостроители начали сбор подписей с требованием к Верховной Раде принять пакет законопроектов Александра Вилкула по спасению промышленности в рамках программы «Новой Индустриализации». В рамках рабочей поездки на предприятия народный депутат Александр Вилкул обсудил с представителями трудовых коллективов конкретные шаги по выводу из кризиса базовых предприятий ракетно-космической отрасли. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. Александр Вилкул жестко раскритиковал правительство, которое лишает финансирования и разрушает космическую отрасль Украины: «У ЮЖМАША однодневная рабочая неделя. Это просто позор, что в стране, которая раньше была лидером по освоению космоса, ракеты строят один день в неделю». Он отметил: «Мы не голосовали за госбюджет 2017. Тому было много причин. Одна из них – на финансирование общегосударственной целевой научно-технической космической программы и госзаказы в космической сфере на 2017 год предусмотрено всего лишь 29 млн грн. Это в восемь раз меньше, чем в прошлом году (223,6 млн грн). В тоже время миллиарды гривен в госбюджете выделены на содержание чиновников». Виктор Яровой, работник ЮЖМАША с 48 летним стажем сказал: «Ситуация критичная. Нельзя допустить, чтобы Украина потеряла статус космической державы, а десятки тысяч жителей Днепра - работу и средства к существованию. Поэтому мы требуем от Верховной Рады, пока не поздно, принять пакет законопроектов Александра Вилкула «Новая Индустриализация» по спасению промышленности и предприятий ракетно-космической отрасли. Мы обращаемся ко всем политическим партиям в парламенте – если вы действительно патриоты Украины, объединитесь ради спасения ее космического будущего. Этим шагом вы докажете, что мир и здравый смысл могут победить». Народный депутат отметил, что в рамках «Новой Индустриализации» ракетно-космическая отрасль определяется одной из приоритетных отраслей экономики. «Правительство должно гарантировать ЮЖМАШУ и КБ ЮЖНОМУ государственные оборонные заказы. Это поможет укрепить обороноспособность страны и возродить нормальную работу предприятий. В том числе, даст импульс для развития смежных производств и позволит обеспечить работой десятки тысяч украинцев», - сказал Александр Вилкул. Он отметил, что законопроекты, направленные на восстановление ЮЖМАША и рост зарплат работникам предприятия были разработаны совместно со специалистами предприятия. В частности, пакет законопроектов № 2193-а, 2194а, 2195а предусматривают: - приоритетность размещения государственного заказа на ЮЖМАШе и КБ ЮЖНОЕ;

- господдержку в виде компенсации процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями для выполнения международных договоров Украины;

- погашение просроченной задолженности предприятий по заработной плате работникам;

- предоставления предприятиям льгот на 10 лет, в том числе:

- отмену ввозной пошлины и НДС на импорт нового оборудования, которое не производится в Украине;

- установление нулевой процентной ставки налога на прибыль;

- финансирование обновления материально-технической базы «Южмаша» в размере 400 млн. грн. в год и КБ «Южное» в размере 100 млн. грн. в год;

- субвенции из госбюджета Днепропетровскому национальному университету на обновление материально-технической базы и привлечение лучших отечественных и иностранных специалистов, преподавателей, научных работников в размере 20 млн. грн. в год.

