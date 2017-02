| Общество | 17:53 | 13.02.2017 На Днепропетровщине открылась фотовыставка самых романтических пейзажей региона 100 самых романтических пейзажей Днепропетровщины презентовали на этих выходных во Дворце студентов в Днепре. Все работы – победители конкурса «Это мой город». Их авторы получили билеты в музеи, планетарий, театры. Главный приз – обучение в фотошколе. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Третий год подряд на Днепропетровщине проходит фотоконкурс «Это мой город». В этом году в нем приняли участие более 140 авторов с почти тысячей работ. «На Днепропетровщине есть много интересных объектов и мест, мимо которых проходим ежедневно, но не обращаем на них внимания. Такие конкурсы позволяют посмотреть на эти места под другим углом, узнать свой город заново. Больше тысячи фотографий получили на участие в конкурсе «Это мой город». За первенство соревновались более 140 фотографов. Большинство работ молодых авторов до 35 лет», - отметила главный специалист департамента экономического развития ДнепрОГА Юлия Бардукова. На снимках фотографов их любимые места. Это и всем известные достопримечательности городов Днепропетровщины, и практически неизвестные объекты. Открыл для себя виды Днепропетровщины Артем Зеленюк. 2 года назад он вместе с семьей переехал в Днепр из Донбасса. «Днепр мне нравится. Люблю фотографировать центр и окрестности города. В основном - это пейзажи и городские зарисовки. На выставке представлены 4 мои работы. Это стимул для дальнейшего развития», - отмечает участник фотовыставки Артем Зеленюк. Поддержать конкурсанта пришли жена и сын. Рассказывают, что Артем решил принять участие в конкурсе спонтанно. За несколько минут до завершения приема заявок направил свои работы. «Артем выбрал 4 фотографии и отправил. Все они сегодня представлены на выставке. Эти фото о красоте индустриального города. Выставка очень нравится, потому что здесь есть интересные места со всей Днепропетровщины. Она рассказывает о том, куда можно отправиться в путешествие», - поделилась жена Артема Тамара Зеленюк. Награды получили все участники выставки. Их работы лучшие из более чем тысячи. Сергей Мордань и его работа «Днепр» заняли 3 место. Второе место занял Сергей Горинов с фотографией «Лодочная станция. Кривой Рог». Первенство - у Ростислава Сергейчука и фотографии «95 квартал. Кривой Рог». Он получил сертификат на обучение в фотошколе.

100 лучших снимков можно увидеть во Дворце студентов до 11 марта.

