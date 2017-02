| Общество | 09:37 | 14.02.2017 Истории из жизни на День всех влюбленных: команда ДнепроОГА поделилась секретами семейного счастья О первых чувствах, романтических сюрпризах, душевных разговорах и искренних признаниях. Накануне Дня всех влюбленных команда ДнепроОГА рассказала о своих вторых половинках. О тех, ради кого достигают вершин и к кому возвращаются вечером, - далее. Владимир Юрченко - заместитель председателя Днепропетровской ОГА «Я - ее опора, она - мой тыл» - так Владимир Юрченко говорит о своей жене Виктории. Пара познакомилась еще в студенческие годы - молодые люди учились на одном курсе юридического факультета ДНУ. Встречаться начали на втором курсе. «Помню, как мой голос дрожал. За пять минут я рассказал ей всю свою жизнь, а потом предложил встречаться. Все было так искренне, от всего сердца - и она согласилась», - вспоминает Владимир. На четвертом курсе пара поженились, на пятом - родился сын Всеволод. «Мне нравится делать спонтанные подарки своей жене. Например, неожиданное приглашение в ресторан, отдых на природе или завтрак в постель. Чтобы сделать ей приятное, цветы дарю не только в праздники, - делится Владимир. - С Викторией мы вместе уже 23 года. Любим друг друга такими, какие есть. Это и есть счастье...». Наталья Шулика - координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика и ее муж Юрий знали друг друга еще с первого класса. Чувства между молодыми людьми вспыхнули в 9-м, и с тех пор они уже не расставались. Когда на 3-м курсе парня забрали в армию, девушка ждала и каждый день писала письма. «За год Юру, как студента, демобилизовали. Мы сразу подали заявление и поженились. Я не представляю себе другого развития событий. Мы планировали свою дальнейшую жизнь, можно сказать, еще в детстве. Знали, что будем вместе», - рассказывает Наталья. Сейчас у пары двое детей, они женаты уже почти 30 лет. Наталья признается: они с мужем прекрасно дополняют друг друга. В этом и есть секрет их счастья. «Юра считает, что цветы нужно дарить не только на 8 Марта или День рождения, но и без повода. Он знает, что я люблю хризантемы, поэтому часто осенью у нас дома стоят именно эти цветы. Просто так, без повода, потому что они мне нравятся», - улыбается Наталья. Иван Начовный - советник председателя Днепропетровской ОГА «Судьба нас свела. Передо мной стоял ангел, маленькое создание в вишневом берете», - вспоминает Иван Начовный день знакомства с будущей женой Яной.



15 лет назад молодых людей свел случай. По делу к Ивану домой зашел друг Саша со своей партнершей по танцам - Яной. «Я начал «раскручивать» отношения, но делал это специфично. Подбивал Сашу организовать поход в кино или театр большой компанией и просто садился рядом с Яной. Мы все время говорили, - рассказывает Иван Начовный. - А потом она заболела. На все свои деньги я купил фруктов, соков, маленькую игрушечную лошадку и пошел ее навещать. Вскоре мы начали встречаться». Через 6 лет пара поженилась, еще через три года родился сынишка Тимур. «Период, когда я был в АТО, оказался сложнее для Яны, чем для меня. Она осталась одна с маленьким сыном, хозяйством, домашними проблемами. Морально очень помогли друзья, - делится Иван. - Вместе мы все пережили. Сейчас мечтаем о дочери». Виталий Литвин - советник председателя Днепропетровской ОГА «Ольга - сестра моего лучшего друга. Долгое время мы дружили, но нас разделяли города - я работал в Киеве, она была в Днепре. Но когда однажды вместе поехали в рабочую поездку, дружба переросла в нечто большее», - рассказывает свою историю Виталий Литвин. С любимой Ольгой Виталий встречался лишь полгода. Но уже понимал: с этой женщиной хочет провести всю жизнь. Признаться решил в День всех влюбленных - 14 февраля. «Сделать предложение решил в Карпатах. Туда мы поехали отдыхать с друзьями. Они все знали, но держали в секрете. Погода на отдыхе нас не радовала. Но в день признания было невероятно тепло и светило солнце. Я предложил Ольге прогуляться и на фоне горных пейзажей сделал предложение. Она согласилась», - вспоминает Виталий. Виталий и Ольга вместе уже почти 10 лет, воспитывают 6-летнего сына. «Главное в семейной жизни - доверие. Если ты полностью готов довериться человеку - он твой. Это основа, на которой все держится. Недоверие способно разрушить даже самое сильное и светлое чувство», - делится Виталий.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7