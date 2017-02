| Общество | 10:25 | 14.02.2017 В киберполиции рассказали о работе групп социальных сетей, склоняющих детей к суициду Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщает об обнаружении в социальных сетях опасных групп, в которых детей доводят до самоубийства. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины. Отмечается, что подобные суицидальные сообщества называются «Море китов» и «Тихий дом». Поэтому во всех сторонников «моря китов» и «тихих домов» на личных страницах изображены видео или рисунки с летающими китами. «Для того, чтобы вступить в такие группы, нужно подать заявку для вступления в нее и написать определенный текст у себя на странице. Если администрация группы утвердит кандидатуру, то будет проведено небольшое психологическое изучение личности и ее готовности к самоубийству через общение в привате. Следующее сообщение будет с задачей (описание задачи, и время, которое предоставляется на его выполнение). Выполнение каждого задания, нужно фиксировать на фото или видео. На каждое задание предоставляется ограниченное время. Если участник не успевает его выполнить, то его исключают из группы. Всего дается 50 заданий («квестов») (в фейковых сообществах - от 13 до 50 «квестов», это зависит от администратора). Администратор группы склоняет ребенка к выполнению задач (квестов), причем практически все задачи предусматривают нанесение ребенку собственноручно увечий или причинение боли. Все эти «квесты» в обязательном порядке снимаются на видео», - отметили в полиции. Читайте также: полицейские рассказали, как распознать в ребенке потенциального суицидника Когда администратор группы уверен в том, что ребенок готов к самоубийству, создается аудио с музыкой, в котором ребенок выступает в главной роли. В ролике оговариваются все проблемы, которые он озвучил «проводнику». Единственный выход из всех проблем, который озвучивается в этом «произведении», - совершить самоубийство. «Финальное задание - покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме online. Видеозаписи в дальнейшем продаются в сети Интернет или в Darknet», - добавили в ведомстве. В связи с этим родителям, чтобы не допустить попадания детей в такие группы, рекомендуется: - Уделять больше внимания психологическому состоянию ребенка;

- Проверять кожные покровы ребенка на наличие повреждений. В случае их обнаружения - выяснять обстоятельства, при которых они появились. Особое внимание обращать на повреждения различного рода в форме кита;

- Проверять учетные записи (аккаунты) ребенка в социальных сетях и группы, в которые входит аккаунт. Проверять содержание общения в частных чатах;

- Обращать внимание на круг общения ребенка;

- Пытаться занять свободное время ребенка спортивными или культурными секциями;

- Обязательно контролировать, которые фото- и видеофайлы находятся в гаджетах ребенка;

- Устанавливать функцию «родительский контроль» на всех гаджетах ребенка.



Поэтому, при обнаружении «групп смерти» полиция просит сообщать в киберполицию (https://www.cybercrime.gov.ua - круглосуточно), телефон горячей линии (044) 374-37-21 (с 8:45 до 19:30 в рабочие дни) или обращаться к администрации соцсети, в которой была обнаружена группа.

