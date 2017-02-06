Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:04 | 14.02.2017
В районных ЦПАУ Днепропетровщины появилась система электронной очереди: как это работает

Без долгого ожидания, ссор, путаницы и привычного «мне только спросить». Систему электронной очереди ввели в пяти Центрах предоставления административных услуг Днепропетровщины. Специальный терминал выдает каждому посетителю талончик с номером, когда эта цифра загорится на мониторе - можно заходить к администратору. Установить программные комплексы удалось благодаря сотрудничеству ДнепрОГА и немецкой правительственной организации GIZ.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Оксана Кузнецова пришла в Днепровский районный ЦПАУ, чтобы решить земельные вопросы. Она одной из первых испытала систему электронной очереди, которую установили в центре.

«Электронная очередь - это очень удобно. Ты видишь, когда заходить. Нет никаких скандалов, как это было раньше. А еще это быстро», - поделилась Оксана Кузнецова.

Система работает просто. Посетитель выбирает на специальном терминале необходимую группу услуг. Например, оформление разрешений, выдачу документов, государственную регистрацию. Терминал распечатывает талончик с номером. Когда эта цифра появится на мониторе в зале ожидания - можно заходить к администратору. Обращаться следует к тому работнику ЦПАУ, возле которого на табло высвечивается номер талончика.

«Каждый день наш ЦПАУ обслуживает от 50 до 100 человек. Обычно выстраивается большая очередь. Благодаря электронной системе люди не ждут, а быстро получают необходимые услуги», - отметила руководитель Днепровского районного ЦПАУ Ольга Таран.

Систему электронной очереди установили в Днепровском, Васильковском Новомосковском, Пятихатскомрайонных ЦПАУ и в Покровском городском ЦПАУ. Программные комплексы приобрели за средства немецкой правительственной организации GIZ.

«Задание Президента Украины Петра Порошенко - сделать админуслуги доступными каждому. Мы открываем ЦПАУ по всей Днепропетровщине. Сейчас их уже более полусотни, - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. - В ЦПАУ крупных городов области уже пользуются электронной очередью. В районах такой сервис появился впервые. Система позволяет оптимизировать работу ЦПАУ и избежать очередей».

Контакты центров и перечень услуг - на сайте Регионального виртуального офиса электронных административных услуг области.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
10.02.2017 15:37 В Днепре поминки завершились убийством вдовы
10.02.2017 13:31 Филатов стал токсичным, от него уже бегут соратники, - депутат
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
Последние новости
14.02.2017
14:52		 В аэропорту Нью-Йорка открыли первый в мире терминал для животных
14.02.2017
14:38		 Один билет на двоих: Художественный музей Днепра приглашает всех влюбленных на романтическую выставку
14.02.2017
14:14		 В Запорожье бывший учитель развращал 15-летнюю студентку
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика