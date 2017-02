| Общество | 14:04 | 14.02.2017 В районных ЦПАУ Днепропетровщины появилась система электронной очереди: как это работает Без долгого ожидания, ссор, путаницы и привычного «мне только спросить». Систему электронной очереди ввели в пяти Центрах предоставления административных услуг Днепропетровщины. Специальный терминал выдает каждому посетителю талончик с номером, когда эта цифра загорится на мониторе - можно заходить к администратору. Установить программные комплексы удалось благодаря сотрудничеству ДнепрОГА и немецкой правительственной организации GIZ. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Оксана Кузнецова пришла в Днепровский районный ЦПАУ, чтобы решить земельные вопросы. Она одной из первых испытала систему электронной очереди, которую установили в центре.



«Электронная очередь - это очень удобно. Ты видишь, когда заходить. Нет никаких скандалов, как это было раньше. А еще это быстро», - поделилась Оксана Кузнецова.



Система работает просто. Посетитель выбирает на специальном терминале необходимую группу услуг. Например, оформление разрешений, выдачу документов, государственную регистрацию. Терминал распечатывает талончик с номером. Когда эта цифра появится на мониторе в зале ожидания - можно заходить к администратору. Обращаться следует к тому работнику ЦПАУ, возле которого на табло высвечивается номер талончика.



«Каждый день наш ЦПАУ обслуживает от 50 до 100 человек. Обычно выстраивается большая очередь. Благодаря электронной системе люди не ждут, а быстро получают необходимые услуги», - отметила руководитель Днепровского районного ЦПАУ Ольга Таран.



Систему электронной очереди установили в Днепровском, Васильковском Новомосковском, Пятихатскомрайонных ЦПАУ и в Покровском городском ЦПАУ. Программные комплексы приобрели за средства немецкой правительственной организации GIZ.



«Задание Президента Украины Петра Порошенко - сделать админуслуги доступными каждому. Мы открываем ЦПАУ по всей Днепропетровщине. Сейчас их уже более полусотни, - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. - В ЦПАУ крупных городов области уже пользуются электронной очередью. В районах такой сервис появился впервые. Система позволяет оптимизировать работу ЦПАУ и избежать очередей». Контакты центров и перечень услуг - на сайте Регионального виртуального офиса электронных административных услуг области.

