| Общество | 15:11 | 14.02.2017 В днепровской больнице №4 заработал новый томограф, - Валентин Резниченко Больницы Днепропетровщины продолжают получать современное оборудование. Его закупает команда Днепропетровской ОГА. Новый компьютерный томограф установили в больнице №4 областного центра. Такого устройства в медучреждении никогда не было, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА. «Развитие медицины - один из приоритетов Президента Украины Петра Порошенко. За последние два года команда Днепропетровской ОГА приобрела 150 единиц современного медоборудования для больниц региона. Это томографы, ангиографы, УЗИ и аппараты искусственного дыхания. Обновлять оборудование в медучреждениях продолжаем и в 2017-м», - сказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Компьютерный томограф установили в днепровской больнице №4. Такого оборудования здесь никогда не было. Чтобы пройти обследование, пациентов направляли в другие медучреждения, рассказал главный врач Константин Чебанов.



«Новому томографу рады. Долгожданное событие. К тому же это оборудование нового уровня, очень современное, - сказал медик. - Томограф будет работать в две смены. Ежедневно с его помощью будут обследовать до 15 пациентов не только из Днепра, но и всей области».



С помощью японского компьютерного томографа можно диагностировать различные болезни - от кардиологических до онко. Результат обследования выводится на экран компьютера в формате 4D. Видно не только органы в 160-разрезах, но и их динамику. Например, четко видно движение кровотока. Процедура безболезненна и безопасна. Доза облучения у этого томографа в три раза меньше, чем в других моделях. Обследование длится от 10 до 30 минут. Результат - точный и быстрый. Новое медицинское оборудование, приобретенное командой Валентина Резниченко, больницы Днепропетровщины будут получать в течение всего года

