| Общество | 16:38 | 14.02.2017 На Днепропетровщине объявлено штормовое предупреждение Гололедица и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. На Днепропетровщине объявлено штормовое предупреждение. Управление гражданской защиты облгосадминистрации обращается ко всем жителям региона с просьбой максимально ограничить свое пребывание на улице 15 февраля. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. На Днепропетровскую область надвигается очередной циклон. 15 февраля ожидается гололедица и сильный ветер, который будет достигать 15-20 метров в секунду. «Во время сильного ветра нельзя стоять под деревьями, у кромки крыш домов, вблизи линий электропередач, столбов и других объектов, которые могут обрушиться из-за порывов ветра. Водителей просим, по возможности не выезжать на дороги региона, жителей области - быть максимально осторожными», - отмечают в управлении гражданской защиты Днепропетровской ОГА. Во время сильного ветра на улице избегайте различных сооружений повышенного риска, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов и деревьев. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101.

