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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:38 | 14.02.2017
На Днепропетровщине объявлено штормовое предупреждение

Гололедица и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. На Днепропетровщине объявлено штормовое предупреждение. Управление гражданской защиты облгосадминистрации обращается ко всем жителям региона с просьбой максимально ограничить свое пребывание на улице 15 февраля.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

На Днепропетровскую область надвигается очередной циклон. 15 февраля ожидается гололедица и сильный ветер, который будет достигать 15-20 метров в секунду.

«Во время сильного ветра нельзя стоять под деревьями, у кромки крыш домов, вблизи линий электропередач, столбов и других объектов, которые могут обрушиться из-за порывов ветра. Водителей просим, по возможности не выезжать на дороги региона, жителей области - быть максимально осторожными», - отмечают в управлении гражданской защиты Днепропетровской ОГА.

Во время сильного ветра на улице избегайте различных сооружений повышенного риска, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов и деревьев.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101.
 
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Теги: погода, Днепропетровщина, погода

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