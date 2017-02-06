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| Общество | 16:56 | 14.02.2017
В Днепре открылась уникальная выставка для слабовидящих: «Касаясь, вижу: великие украинцы» (ФОТО)

Во вторник, 14 февраля, в Днепровском национальном Историческом музее им. Д.И Яворницкого открылась выставка «Касаясь, вижу: великие украинцы». На ней представлено 12 скульптурных портретов выдающихся личностей Украины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Выставка предназначена для слепых и слабовидящих людей, которые могут посредством тактильных ощущений узнать какой была внешность известных украинцев.

«В этой выставке мы объединили разное: и исторических личностей, и современных героев таких как Нигоян и Гонгадзе. Мы подобрали персоналий с разных сфер: и поэтов, и философов, и деятелей религии. К созданию произведений мы привлекли львовских скульпторов. Сначала эта выставка представлялась во Львове, и её посетило около 500 человек. После Днепра планируется представить выставку в Черкасах, Виннице, Одессе», - рассказала Оксана Петрух, представитель Ротаракт Клуба Львов, инициатора выставки.

Экспозиция продлится с 14 до 24 февраля, вход бесплатный.

На выставке представлены статуи известных деятелей

Каждый элемент экспозиции оснащен ситсемой аудиоспровождения


Фото: Елена Кондрацкая 
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Теги: общество, Днепр

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