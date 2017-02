| Общество | 16:56 | 14.02.2017 В Днепре открылась уникальная выставка для слабовидящих: «Касаясь, вижу: великие украинцы» (ФОТО) Во вторник, 14 февраля, в Днепровском национальном Историческом музее им. Д.И Яворницкого открылась выставка «Касаясь, вижу: великие украинцы». На ней представлено 12 скульптурных портретов выдающихся личностей Украины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Выставка предназначена для слепых и слабовидящих людей, которые могут посредством тактильных ощущений узнать какой была внешность известных украинцев. «В этой выставке мы объединили разное: и исторических личностей, и современных героев таких как Нигоян и Гонгадзе. Мы подобрали персоналий с разных сфер: и поэтов, и философов, и деятелей религии. К созданию произведений мы привлекли львовских скульпторов. Сначала эта выставка представлялась во Львове, и её посетило около 500 человек. После Днепра планируется представить выставку в Черкасах, Виннице, Одессе», - рассказала Оксана Петрух, представитель Ротаракт Клуба Львов, инициатора выставки. Экспозиция продлится с 14 до 24 февраля, вход бесплатный. На выставке представлены статуи известных деятелей Каждый элемент экспозиции оснащен ситсемой аудиоспровождения

Фото: Елена Кондрацкая facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7