| Общество | 17:18 | 14.02.2017 Следствие в отношении следствия: как делили прессинг Павлоградского химзавода 7 февраля Печерский суд Киева обязал Главную Военную прокуратуру Украины внести в ЕРДР сведения в отношении группы своих сотрудников, которые вопреки действующему законодательству осуществляли следственные действия в обвинении руководства Павлоградского химического завода в растрате средств. Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил адвокат Илья Бондарь. Он рассказал, что история началась в январе 2016 года, когда Военная прокуратура Южного региона Украины внесла в Единый реестр досудебных расследований в отношении должностных лиц Павлоградского химического завода. Руководству оборонного предприятия инкриминировали присвоение и растрату имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. «Фактически, не было указано ни то, какими должностными лицами, ни то, какое имущество было растрачено. Дело велось год, хотя руководству Павлоградского химического завода никто никаких подозрений не предъявлял. Были многочисленные обыски, различные следственные действия. В процессуальных документах также неоднократно говорилось о том, что на территории завода ведется производство нефтепродуктов, хотя руководство предприятие неоднократно письменно уведомляло военную прокуратуру о том, что производства нефтепродуктов нет и это легко проверить. Но никто на это не обращал внимания, следствие продолжалось в отношении того, чего нет», - рассказывает Илья Бондарь. В ноябре 2016 года в рамках текущего уголовного дело прокуратура предъявила подозрение коммерческому директору Павлоградского химического завода в том, что «он, как должностное лицо на протяжении 2015 года, действуя по предварительному сговору с группой лиц совместно с неустановленными должностными лицами ГП «НПО «ПХЗ» и ООО «Заря» с целью получения неправомерной выгоды использовал свое служебное положение вопреки интересам службы, которое проявилось в организации поставки продукции ГП «НПО «ПХЗ» (взрывчатых материалов) конечным потребителям через посредническую коммерческую структуру, вследствие чего получил для себя и других лиц неправомерную выгоду в размере 9,8 млн грн. в виде позитивной разницы между ценой поставки взрывчатых веществ производителем в пользу посредника и ценой отпуска этой же продукции в пользу конечных потребителей». Иными словами поделил между собой и заинтересованными лицами прибыль предприятия-посредника. Юрист подчеркивает, что следственный процесс изначально проводился с нарушениями, так как согласно обновленному Уголовно-процессуальному кодексу прокуратура… не имела права вести разбирательство в отношении Павлоградского химзавода. При этом расследование относительно коммерческого директора ПХЗ выделили в отдельное производство. «В переходных положениях указано, что те дела, которые Военная прокуратура начала вести в пределах своей компетенции, она ведет до начала работы соответствующего органа: НАБУ или НБР (Национальное бюро расследований, - ред.), а после начала работы заканчивают. Расследование дела ненадлежащим органом это антиконституционное деяние. Более того, все действия, которые совершило лицо, неуполномоченное по уголовному делу, не имеет юридической силы. Я начал писать соответствующие обращения, в частности ходатайство о прекращении противоправных действий. На мое ходатайство мне ответили, что дело передано в НАБУ. Через короткое время мне позвонили и попросили получить ходатайство о продлении срока следствия военной прокуратурой. В той же прокуратуре мне рассказали, что из НАБУ дело… вернули. Позже я имел возможность ознакомиться с документами, в которых видно, что прокурор Яровой вынес постановление о передаче дела в НАБУ, Юрий Витальевич Луценко своим письмом передал это дело в НАБУ. Позже появилось письмо исполняющего обязанности директора НАБУ господина Углавы, которым дело возвращалось в прокуратуру из-за отсутствия самого уголовного дела. Но этот документ незаконный и НАБУ не имело права так поступать. Бюро должно было расследовать и принять соответствующее процессуальное решение», - говорит Илья Бондарь. По словам адвоката, прокуроры военной прокуратуры, продолжив расследование дела после его возврата Национальным антикоррупционным бюро, превысили свои полномочия. «Сегодня нет никакого процессуального решения, по которому это дело вернулось в военную прокуратуру и никто официально не давал поручения прокуратуре расследовать это дело. Никто также официально не отменял решение прокурора о передаче дела в НАБУ. Очевидно, что имеет место нарушение закона, то есть преступление. Поэтому мы обратились в военную прокуратуру с просьбой внести в ЕРДР сведения по группе, которая занимается расследованием. Естественно, никто ничего никуда не внес. В Печерском суде сотрудник Главной военной прокуратуры передал письмо, в котором говорится, что наше заявление о преступлении рассмотрено, но на сегодняшний день не установлено, подведомственно ли это дело НАБУ, поэтому необходимо проводить экспертизы. 7 февраля Печерский суд обязал уполномоченных служебных лиц Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения из заявления о преступлении, предусмотренного ст. 365 ч.1, УК Украины (Превышение власти) и начать досудебное расследование»,- сообщил Илья Бондарь. Адвокат добавил, что такое решение суда стало первым в Украине и является началом правового сопротивления противозаконным действиям военной прокуратуры.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: промышленность Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7