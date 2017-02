| Общество | 18:08 | 14.02.2017 В Центре предоставления админуслуг Днепра экспонируется уникальная выставка детских картин с «петриковкой» (ФОТО) И админуслугу получить – и эстетическое удовольствие. Такую возможность имеют посетители Центра предоставления админуслуг «Левобережный» в Днепре. Здесь открылась выставка детских картин, выполненных в стиле Петриковской росписи. Мотивы цветов, ягод калины, клубники и винограда оживили помещение Центра. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «ДнепрОГА продолжает ломать стереотипы. В стенах облгосадминистрации проводим фотовыставки, творческие встречи, общаемся с интересными людьми. Добрые традиции распространяем. В ЦПАУ Днепра открылась выставка детских картин Петриковской росписи. Люди одновременно получают и административную услугу, и эстетическое удовольствие. На Днепропетровщине работает 51 ЦПАУ и его филиал. В прошлом году жители региона получили в них почти полмиллиона услуг» отметил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Юрченко. На выставке представлено 30 работ, их авторы – воспитанники Центра детей и юношества Днепра. Светлана Милькевич выводит «петриковские» орнаменты восемь лет. Говорит, рисует их душой. «Я изобразила свою семью. Внизу – что было в прошлом, вверху – что будет в будущем. Использовала разные техники: цветы рисовала пальцем, листья – кистью, а точечки ставила – пипеткой. Учительница помогла подобрать цвета. Одни символизируют семью, другие – предков. Все цветы – в вазе. Это значит, что она нас всех объединяет», – рассказала девочка. Возраст исполнителей работ – от 7 до 13 лет. «Это не просто работы, а система воспитания. Воспитать настоящего украинца можно только на своей истории. Посетители Центра предоставления админуслуг имеют возможность окунуться в каждый цветочек. Он согреет детским теплом», – уверена народная мастерица Лариса Переясловец. В ЦПАУ можно и административную услугу получить, и насладиться произведениями искусства. «Мы открыли Центр «Левобережный» в прошлом году. Он обслуживает не только жителей Днепра, но и всей области. Визитная карточка Центра – Петриковская роспись на стенах. Теперь она – и в картинах детей. Это наша культура, ее надо знать», – отметила исполняющая обязанности заместителя городского головы Днепра Яника Мерило. ЦПАУ «Левобережный» – в торговом центре «Наша правда». Он один из первых присоединился к проекту iGov. Здесь работает сервисный центр МВД. В Центре предоставляется 215 админуслуг, ежедневно он принимает 320 человек. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

