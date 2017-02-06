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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 08:56 | 15.02.2017
Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных

За минувшие сутки, 14 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 52 обстрела позиций украинских силовиков, потерь среди военнослужащих нет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Донецком направлении из минометов противник обстрелял Каменку, Троицкое, Новоселовку Вторую, Невельское, Пески и Авдеевку.

На Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по Павлополю, Чермалыку, Лебединскому, Гнутово и Широкино.

На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны Новоалександровка и Новозвановка.

 
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Теги: Украина, общество, АТО, новости АТО

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