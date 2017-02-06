Где в Днепре не будет воды (АДРЕСА)

Завтра, 16 февраля, с 10:00 до 20:00 часов в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на водопроводной сети в районе дома № 41 по ул. Тверская будет прекращено водоснабжение потребителей.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

Водоснабжение будет прекращено потребителей расположенных по следующим адресам:

• пр. Слобожанский (пр. им. Газеты Правда), 66, 66А, 68, 68А, 70А, 70Б;

• ул. Батумская, 20А (Средняя школа № 14).

На период выполнения работ предприятие «Днепроводоканал» рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адрес.

