| Общество | 13:46 | 15.02.2017 Сегодня воины-интернационалисты снова проявляют мужество на востоке Украины, - Валентин Резниченко В среду, 15 февраля, в Украине чествуют военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории других государств. Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко поздравил воинов-интернационалистов с праздником. «15 февраля - День чествования воинов-интернационалистов, которые несли службу в горячих точках мира. Рискуя своей жизнью, вы честно и мужественно выполняли свой воинский долг, обеспечивали покой в разных странах. Чтим героизм тех, кто прошел сквозь огонь Афганистана, Ирака, бывшей Югославии.

Склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь ради мира. Помните всех, кто не вернулся. Сегодня судьба в очередной раз проверяет украинский на прочность. И вы, воины-интернационалисты, на Востоке страны снова проявляете мужество и героизм. Ценим вашу преданность. Вместе мы преодолеем вызовы, стоящие перед Украиной. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!», - говорится в поздравлении главы Днепропетровской ОГА.

