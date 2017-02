| Общество | 14:27 | 15.02.2017 Александр Вилкул вместе ветеранами-афганцами и руководством Кривого Рога возложили цветы к памятнику воинам – интернационалистам К 28-й годовщине вывода войск из Афганистана в Кривом Роге почтили память воинов - афганцев и возложили цветы к памятному знаку воинам – интернационалистам. Участие в митинге, собравшем сотни криворожан, приняли ветераны войны в Афганистане, родные погибших ребят, мэр Юрий Вилкул, народные депутаты Украины Александр Вилкул, Константин Павлов, Андрей Гальченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. В боевых действиях в Афганистане принимало участие более трех тысяч криворожан. Домой не вернулось пятьдесят три бойца. В память о мужестве, верности воинскому долгу имена погибших ребят были высечены на мемориальных плитах у памятника Воинам-интернационалистам. Позднее, благодаря народному депутату, рядом был воздвигнут Храм в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Каждый год, 15 февраля в день вывода войск из Афганистана, в парк Юбилейный приходят сотни криворожан. Обращаясь к землякам Александр Вилкул подчеркнул: «Такие памятные и знаковые для всех нас дни заставляют задуматься о важных для каждого из нас ценностях: дружбе, воинской чести, долге, любви к Родине и, самое главное - мире в родной Украине. Мы храним память о Великой Отечественной войне, гордимся земляками, кто прошел путь Афганистана. Город поддерживал, и всегда будет поддерживать своих воинов и хранить правдивую историю их подвигов. Это - наш святой долг». Народный депутат подчеркнул, что для социальной защиты воинов-интернационалистов уже на протяжении двух с половиной лет Оппозиционный Блок борется за восстановление достойных пенсий и льгот, обеспечение качественного медицинского обслуживания. В настоящее время Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» оказывает системную поддержку медицинским учреждениям Днепропетровска, Кривого Рога и других городов, в которых проходят лечение раненые. Десятки больниц, где, в том числе проходят лечение ветераны-афганцы, были обеспечены медикаментами, мединструментами и оборудованием – это более 60 тонн переданной помощи. Кроме того, в Днепропетровске, Павлограде, Никополе, Новомосковске и других городах через организации Красного Креста представители фонда «Украинская перспектива» передают десятки тонн продуктов и медикаментов для пенсионеров, малообеспеченных, ветеранов, переселенцев. Также Фонд системно помогает, в том числе, продуктами питания и медикаментами, ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, многодетным семьям и многим другим, кто оказался в беде. Так, в канун Дня Победы, 9 Мая, Фонд передал ветеранам, участникам боевых действий и детям войны сертификаты на приобретение медикаментов. Председатель Криворожского городского совета семей, чьи родные погибли в Афганистане, Елизавета Кучмий сказала: «Для нас боль Афганистана не пройдет никогда. Особенно в сегодняшнее время нам очень важно чувствовать поддержку. В Кривом Роге такая поддержка есть и в социальных программах, и по тем многим вопросам, с которыми мы обращаемся. И большое человеческое спасибо за то, что так бережно хранится память о подвиге наших сыновей». В Кривом Роге проживает около трех с половиной тысяч воинов-интернационалистов. Ежегодно принимается городская программа социальной защиты отдельных категорий населения, в том числе и воинов Афганистана, а также членов их семей. Речь идет о выплате ежемесячной материальной помощи родителям и детям погибших воинов, ветеранам Афганистана - инвалидам 1 группы, ежегодно к годовщине вывода войск с Афганистана город выплачивает денежную помощь семьям погибших, участникам боевых действий, инвалидам 1 группы. Кроме того, к предусмотренным льготам на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Кривом Роге по поручению мэра Юрия Вилкула, для афганцев и их родных, предоставляется дополнительная 50% льгота на эти услуги.

«Даже в это тяжелейшее время, когда на государственном уровне были отменены многие льготы, а люди фактически вынуждены просто выживать, в Кривом Роге не была сокращена ни одна социальная статья, сохранены все выплаты. Более того, по заданию городского головы, увеличены размеры ежемесячной и единоразовой помощи семьям погибших и умерших участников боевых действий в Афганистане, а также инвалидам первой группы - с трех до пяти тысяч гривен»,- отметила начальник управления труда и соцзащиты Инесса Благун. После церемонии возложения и минуты молчания, пришедшие на митинг собрались возле полевых кухонь, которые помогли организовать народные депутаты. Для семей погибших также был организован обед, на котором они почтили память не вернувшихся из Афганистана, а также поделились своими мыслями о происходящих сегодня в стране событиях. Афганец Анатолий Потапенко сказал: «Сейчас тяжело всем. Особенно при нынешних ценах. Но главное сейчас - установить мир в Украине. Начинать надо с этого». Справка. Сегодня во всех районах Кривого Рога установлены памятные мемориалы в честь воинов-интернационалистов. При поддержке криворожан – народных депутатов от Оппозиционного Блока - в городе было открыто два памятных знака в Терновском и Ингулецком районах, а в Покровском возведен памятник в честь воинов–афганцев.

