Как оформить материальную помощь при беременности и родах?

ДнепрОГА продолжает видеорубрику «Задай вопрос – получи ответ». Сегодня она будет полезной для тех, кто ждет пополнение в семье. Будущие мамы узнают, как оформить помощь при беременности и родах.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Мне через несколько недель рожать. Как оформить помощь при беременности, какие документы нужно подавать?» – жительница Днепра Анастасия Котикова.

Отвечает начальник отдела адресных выплат департамента соцзащиты населения ДнепрОГА Татьяна Полехина:

«Материальная помощь при беременности и родам – это оплата декретного отпуска. Она предоставляется женщинам на 126 дней (при осложненных родах – на 140 дней).

Если женщина работает, она получает пособие по беременности и родам по месту работы. Основание – больничный.

Если беременная не работает, то в женской консультации ей выдадут справку. Ее следует подать лично в управление соцзащиты населения по месту регистрации или месту фактического проживания.

Среди необходимых документов – заявление, копия паспорта и идентификационного кода.

Размер дородового пособия зависит от занятости женщины. В частности, для безработной или студентки размер выплаты составляет 400 гривен в месяц.

Если женщина находится на учете в Центре занятости, то имеет значение, по какой статье трудового кодекса его уволили. Помощь по беременности и родам может составлять 3-4 тысячи гривен за весь период декретного отпуска».

За дополнительной информацией обращайтесь в департамент социальной защиты Днепропетровской ОГА по телефонам: (056) 713-65-60, 713-66-18, 713-63-09, 713-62-21.



