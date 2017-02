| Общество | 15:28 | 15.02.2017 Как оформить материальную помощь при беременности и родах? ДнепрОГА продолжает видеорубрику «Задай вопрос – получи ответ». Сегодня она будет полезной для тех, кто ждет пополнение в семье. Будущие мамы узнают, как оформить помощь при беременности и родах. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Мне через несколько недель рожать. Как оформить помощь при беременности, какие документы нужно подавать?» – жительница Днепра Анастасия Котикова. Отвечает начальник отдела адресных выплат департамента соцзащиты населения ДнепрОГА Татьяна Полехина: «Материальная помощь при беременности и родам – это оплата декретного отпуска. Она предоставляется женщинам на 126 дней (при осложненных родах – на 140 дней). Если женщина работает, она получает пособие по беременности и родам по месту работы. Основание – больничный. Если беременная не работает, то в женской консультации ей выдадут справку. Ее следует подать лично в управление соцзащиты населения по месту регистрации или месту фактического проживания. Среди необходимых документов – заявление, копия паспорта и идентификационного кода. Размер дородового пособия зависит от занятости женщины. В частности, для безработной или студентки размер выплаты составляет 400 гривен в месяц. Если женщина находится на учете в Центре занятости, то имеет значение, по какой статье трудового кодекса его уволили. Помощь по беременности и родам может составлять 3-4 тысячи гривен за весь период декретного отпуска». За дополнительной информацией обращайтесь в департамент социальной защиты Днепропетровской ОГА по телефонам: (056) 713-65-60, 713-66-18, 713-63-09, 713-62-21.

