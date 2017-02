| Общество | 17:30 | 15.02.2017 Удостоверение инвалида войны: как бойцу АТО его получить Люди, которые потеряли здоровье во время боевых действий, имеют право на бесплатный проезд, лекарства и другие льготы. Чтобы ими пользоваться, нужно иметь удостоверение. Как бойцу АТО получить удостоверение инвалида войны и какие преимущества оно дает. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. К категории «инвалид войны» принадлежат участники боевых действий, работники предприятий, учреждений, организаций, волонтеры, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечий, полученных при непосредственном участии в АТО. Им выдается соответствующее удостоверение. Оно может быть как срочное - выданное на время, так и бессрочное. Бессрочное удостоверение выдается людям, инвалидность которых установлена без срока пересмотра. Срочное - на период установления группы инвалидности. Чтобы получить удостоверение инвалида войны, военнослужащий должен обратиться в управление социальной защиты по месту регистрации. Документы, которые необходимо предоставить в управление: • заявление;

• копия паспорта;

• копия справки медико-социальной экспертной комиссии;

• фотография. Удостоверение выдают в этом же управлении соцзащиты в течение дня после подачи документов. Удостоверение позволит пользоваться льготами. Они определены Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Инвалид войны имеет право на бесплатные лекарства, внеочередное зубопротезирование, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в городском общественном транспорте, скидку на пользование жильем и коммунальными услугами. Выдают удостоверения районные органы социальной защиты населения. Их перечень и адреса можно найти по ссылке. Подробнее о том, какие еще категории инвалидности определены в Украине и какие выплаты могут получать инвалиды, читайте здесь. Ответы на другие актуальные вопросы можно узнать на сайте Днепропетровской ОГА и на портале iGov.

