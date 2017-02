| Общество | 18:16 | 15.02.2017 Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике Кабинет министров Украины на месяц ввел чрезвычайное положение (ЧП) в энергетике. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства, сегодня, 15 февраля, передает «РБК-Украина». «Предполагается пункт, предусматривающий, что в возникновении необходимости и диспропорции между потреблением и выработкой электрической энергии все же мы будем задействовать веерные отключения для того, чтобы сбалансировать выработку и потребление электрической энергии», - заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе заседания правительства. По его словам, чрезвычайные меры предусматривают определение допустимого уровня снижения резерва энергогенерирующих мощностей. В частности, чрезвычайные меры предполагают, что НЭК «Укрэнерго», исходя из имеющихся запасов угля разных марок, должен будет определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить лимит по составу оборудования для каждого энергоблока ТЭС. Это означает, что для экономии угля, предприятия будут работать, используя минимальный состав оборудования. Кроме того, оператору магистральных сетей предстоит установить временные ограничения по их пропускной способности, а также определить условия и объемы межгосударственных перетоков электроэнергии». Кроме того, для НАЭК «Энергоатом» будут установлены специальные графики работы, которые АЭС обязаны будут соблюдать, а также компания должна быть готова в любой момент разгрузить свои энергоблоки.

Так, в период ЧП атомные станции обеспечат энергоснабжение в ночное время и до 70-80% покроют потребление днем. Остальное покроют гидроэлектростанции, усилится нагрузка на ТЭС, работающие на газовом угле. Также будет применен график аварийных отключений. Ожидается, что указанные меры будут способствовать тому, что потребление угля-антрацита сократится на 20%.

