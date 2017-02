| Общество | 09:13 | 16.02.2017 Медики Днепра сохранили зрение британскому фотографу, раненому в Авдеевке После операции он увидел свет, а на следующий день смог посчитать свои пальцы. Британскому фотографу, раненому во время обстрелов Авдеевки, врачи Днепра спасли глаз. Кристофер Нанн перенес несколько операций. Говорит, выздоравливает быстро. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Многочисленные царапины на его лице еще напоминают о взрыве. Но левый глаз, который больше всего пострадал от ранения, уже видит свет и различает формы предметов. Британский фотограф Кристофер Нанн идет на поправку. «Чувствую себя хорошо, выздоравливаю быстро. Глаз с каждым днем видит лучше, – улыбается Кристофер Нанн. – После ранения я стоял перед выбором: мог поехать в другую больницу или улететь домой, в Англию. И мне было комфортно в Днепре, поэтому решил остаться». Раненому фотографу спасали глаз врачи Днепропетровской областной клинической офтальмологической больницы. Выполнили почти ювелирную работу. Медики акцентируют: после такой травмы важно оказать помощь в первые часы. Если упустить время, то глаз не будет видеть уже никогда. «Операционную подготовили мгновенно. Работала команда хирургов, анестезиологов, медсестер. Операция по реконструкции глаза длилась более четырех часов. Мы удалили свыше десяти обломков разных размеров. Сначала восстановили шар глаза, затем зрачок, радужку, вставили искусственный хрусталик. Разбитый глаз был фактически сшит по миллиметру. Уже на следующий день Кристофер увидел свет», – рассказал директор областной клинической офтальмологической больницы Валерий Сердюк. На сегодня 34-летний фотограф перенес две операции, на днях состоится – третья, плановая. Сейчас медики восстанавливают зрительные функции глаза. После реабилитации Кристофер Нанн планирует вернуться в зону АТО для дальнейшей работы. «ДнепрОГА взяла на себя эвакуацию раненого иностранного фотографа из Авдеевки в Днепропетровскую область. Сначала его доставили в 66-й военный медицинский госпиталь на Донбассе, оттуда – в больницу Днепра. Благодаря оперативной и слаженной работе медиков парню удалось сохранить зрение», – рассказала советник председателя ДнепрОГА Татьяна Губа. Кристофер Нанн получил многочисленные ранения 2 февраля из-за обстрела Авдеевки. Снаряд попал в 5-этажный дом, в котором находился британский фотограф. Хозяйка квартиры погибла. Кристофер Нанн – независимый фотограф из Великобритании. Сотрудничает со всемирно известными изданиями: The Telegraph, Financial Times, The Wire, CNN Photos, De Correspondent. Часто фотографирует быт украинцев. В 2015 году впервые опубликовал книгу своих снимков из Украины «Holy Water». В нее вошли и фотографии из Донбасса. В зоне АТО работает почти три года.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7