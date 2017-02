| Общество | 09:57 | 16.02.2017 Новый детсад и центры админуслуг, отремонтированные дороги и больницы: результаты децентрализации в Днепровском районе 2016-й стал годом строительства для районов Днепропетровской области. Отремонтированные дороги и школы, новые детсады и Центры предоставления административных услуг, освещенные улицы и проложенные водоводы. Дополнительные средства на все это появились благодаря децентрализации, которая помогла в разы увеличить бюджеты громад. Один из лучших примеров децентрализации в области - громады Днепровского района. Об этом ИА «МОССТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Децентрализация - одна из инициатив Президента Петра Порошенко. На Днепропетровщине уже создали 34 объединенные громады. Жители области не побоялись взять на себя ответственность за развитие родных населенных пунктов, и у них уже есть первые результаты. В 2016-м доходы громад выросли в 1,5-2 раза. Они получили дополнительные средства на ремонт дорог, садов, больниц. Один из лучших примеров децентрализации - громады Днепровского района», - рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Пример децентрализации - новый садик в Слобожанском Днепровского района, который построили без помощи госбюджета. Он состоит из пяти зданий. Внутри - уютные спальни, большая игровая, зимний сад, комната эмоциональной разгрузки, соляная комната, современный компьютерный класс. Детсад посещают 220 детей.



В почти двух десятках школ и садиков района сделали капитальный ремонт. В учебных учреждениях обновили кровли, утеплили стены, заменили окна, реконструировали системы отопления. Школы получили 3 новеньких автобуса.



В 2016-м в районе отремонтировали четыре сельские клуба и три амбулатории. В Днепровской районной больнице обновили неврологическое отделение, где помогают преодолевать последствия инсультов.



«В отделении заменили все сети, обустроили специальную душевую для людей, которые не могут самостоятельно передвигаться, отремонтировали палаты для «тяжелых» больных, каждую из них оборудовали санузлом, в коридорах сделали поручни, - рассказал заведующий неврологическим отделением Днепровской районной больницы Сергей Марченко. - Для нас такой ремонт - долгожданное событие. До этого отделения не обновляли с 1984 года».



Все жилые дома Слобожанского стали более энергоэффективными. Там поставили пластиковые окна, утеплили фасады, сделали ремонт в подъездах. В Чумаках и Партизанском появились новые детские площадки. В Любимовке, Обуховке, Чумаках и Слобожанском отремонтировали канализацию.



Почти во всех населенных пунктах района в прошлом году ремонтировали дороги. Обновили более 100 тысяч квадратных метров.



В 2016 году в Слобожанском и Сурско-Литовском открылись Центры предоставления административных услуг. Удобно, быстро, комфортно и прямо по месту жительства люди могут оформить субсидию, подать документы для получения помощи при рождении ребенка и получить еще несколько десятков услуг.



«В 2016-м в Днепровском районе появилось 3 объединенные громады: Слобожанская, Новоалександровская и Сурско-Литовская. На развитие района потратили вдвое больше - почти 165 миллионов гривен. Это дополнительные ремонты школ, больниц, дорог. 2016-й стал для Днепровского района годом строительства», - отметил глава района Артем Фисунов.



Сейчас на Днепропетровщине 34 объединенные территориальные громады, планируется создать - 84.

