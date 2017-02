| Общество | 14:16 | 16.02.2017 Социальная сеть для ОСМД, интерактивная карта достопримечательностей: чем собираются обновить имидж Днепра В четверг, 16 февраля в Днепре стартаперы презентовали свои проекты, которые три месяца разрабатывались в Днепр 1991 Open Data Incubator. Проекты поддерживаются местной властью, и в дальнейшем будут интегрироваться в жизнь города. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. «Все идеи, которые подаются в инкубатор, так или иначе направлены на решение проблем города, либо громад, объединенных вокруг города. Эти проекты являются ІТ-инструментами для сопровождения украинских реформ, которые требу ют ІТ-решений. У государства нет денег на их разработку. Наши инкубаторы помогают проектам найти грантовые средства на существование и дальше этот проект в связке с госструктурой продолжает работать. Мы помогаем команде стать независимым разработчиком, который работает не на государство, а с государством», - Денис Гурский, сооснователь 1991 Open Data Incubator. Одним из презентованных проектом является «ОСМД Днепр», суть которого – создание социальной сети для осуществления коммуникации для жителей домов, районов, городов. «На сегодняшний день каждый из нас столкнулся с реформой ЖКХ, и она проходит не так гладко, как бы нам хотелось. Но благодаря ей появились инициативные группы, которые стали активом города и страны. Нам, председателям и участникам инициативных групп негде собраться, у нас нет информационной платформы», - говорит Татьяна, представитель команды разрабатывающей проект «ОСМД Днепр».

По её словам, социальная сеть для ОСМД станет информационной платформой для инициативных групп, председателей, подрядчиков, и жителей города.

«Наша сеть представляет три направления: школа управдома, юридическая поддержка и общение жителей города. Когда мы сможем эффективно управлять своим домом, мы сможем эффективно управлять своей страной», - добавила она. Также свою работу представили разработчики сервиса Papir, который собирает все открытые государственные данные о предприятиях в доступные для быстрого просмотра «карточки компаний». «Наша глобальная цель – сделать взаимоотношения между компаниями «прозрачными». Наш сервис поможет деловым людям совершать проверки своих контрагентов, проверять наличие судебных дел, определять способность партнера выполнить свои обязательства. Мы хотим, чтобы такой процесс проверки не занимал много времени. Открытие данных меняют всю картину взаимодействий, и помогает бороться с коррупций. Это даст приток инвестиций в страну, ведь международные фонды ждут, когда Украина дозреет до уровня, когда можно будет привозить инвестиции, и они не будут расхищаться», - сказал Михаил Кашкин, СЕО проекта «Papir». Свой проект, информационную платформу туристической привлекательности Днепровского региона, представила команда «Дивная Украина»: «Наши партнеры по технической части, инжиниринговая школа «Ноосфера», разрабатывают особый веб-ресурс. Он будут включать в себя интерактивные карты достопримечательностей Днепропетровской области, виртуальные туры, выставки мастеров народного творчества Днепропетровщины. Это вызовет интерес и украинцев, и зарубежных гостей к истории, культуре и уникальности нашего края, что принесет дополнительные инвестиции в бюджет города и области» - отмечает Ольга Филь, представитель команды «Дивная Украина». Ещё одна команда программистов презентовала приложение «FireFighter» для управления и учета пожарных-волонтеров. По словам разработчиков, они содействуют реформе ГСЧС. «Основная задача волонтера – не решить полностью проблему, а минимизировать её до приезда пожарных служб. Используется опыт запада, когда человек может прибыть на место и ограничить распространение пожара до приезда пожарных служб», - говорят члены команды «FireFighter». Справка. 1991 Open Data Incubator Dnipro проводит уже новый отбор проектов для участия в хакатоне, который пройдет 4 марта 2017 года. В результате хакатона будут отобраны команды для участия в менторской программе. Проекты можно отсылать по ссылке: до 1 марта 2017 года.

