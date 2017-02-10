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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:20 | 16.02.2017
В этом году реабилитацию по-европейски уже прошли 127 бойцов Днепропетровщины, - Валентин Резниченко

Время на себя. Ежемесячно в днепровском реабилитационном центре для участников АТО, организованном командой ДнепрОГА, лечатся около четырех десятков бойцов. На восстановление здоровья и душевного равновесия - 18 дней. Помогают врачи, физиотерапевты, психолог и психиатр. В этом году здесь побывали уже 127 АТОшников, рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Задача Президента Петра Порошенко - всесторонняя поддержка АТОшников. Реабилитационный центр открыли в декабре 2015-го. Он принял уже более 1200 АТОшников. Еще сорок бойцов находятся здесь сейчас, - сказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. - Реабилитация бойцов в центре - комплексная. С ними работает целая команда специалистов. Это европейская практика».

В реабилитационном центре бойцы не только принимают медикаменты. Они поправляют здоровье с помощью лазерной терапии, магнитотерапии, ультразвуковой ингаляции, массажей, лечебных ванн, грязей и даже специального оборудования для «гимнастики» сосудов. Мужчины занимаются на тренажерах, рисуют, слушают расслабляющую музыку, посещают бассейн, а еще общаются с психологом.

«На реабилитации я второй раз, охотно прохожу все процедуры, общаюсь с психологом. До начала АТО ни разу не сталкивался с таким специалистом, - рассказывает демобилизованный Александр Конончук. - Психолог помогает выходить из сложных жизненных моментов. Это неоценимая поддержка».

Сама же психолог, психотерапевт Галина Бирюкова говорит: «Сосредоточиться на себе, расслабиться и раскрыться бойцам помогают проективные методики и арт-терапия. Уже после с ними можно работать как индивидуально, так и в группах».

АТОшники прислушиваются и к рекомендациям психиатра.

«Я помогаю АТОшникам при необходимости подобрать лечение, восстановить сон, снять тревожность и принять ситуацию. Это первый шаг к выздоровлению. Параллельно с ними работает психолог, терапевт, физиотерапевт - целая команда. Эффективность такой практики уже доказана грузинскими, хорватскими и литовскими специалистами», - рассказала психиатр Елена Машкина.

Курс реабилитации в центре - 18 дней. Некоторые бойцы здесь уже не первый раз. Боец Юрий Иваненко здесь второй раз.

«Очень заболел, когда был в АТО. Были проблемы с почками и легкими. Демобилизовался. В прошлом году мне сделали три операции. Теперь прохожу реабилитацию, - рассказывает мужчина. - В центре мне нравится. Заботливый персонал, много общения, новые знакомства».

Пройти реабилитацию в центре могут все демобилизованные. Это бесплатно. За направлением нужно обратиться к семейному врачу или непосредственно в центр по адресу: Днепр, пл. Соборная, 14.
 
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Теги: здоровье, Днепропетровщина

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