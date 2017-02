| Общество | 15:36 | 16.02.2017 Екосайт ecoinfo.dp.ua признан самым оригинальным IT-проектом в Украине, – Валентин Резниченко Денежный приз 150 тысяч гривен и аплодисменты стоя – ресурс ecoinfo.dp.ua признан самым крутым в Украине. Сайт победил в национальном конкурсе IT-стартапов по программе EGAP в номинации «Экология». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Идея веб-проекта родилась полтора года назад на стратегической сессии в ДнепрОГА. Креативный экосервис – результат совместной работы команды Валентина Резниченко и IT-волонтеров. Экосайт ecoinfo.dp.ua признано самым оригинальным IT-проектом в Украине. Такое единодушное решение приняло жюри Всеукраинского конкурса стартапов по программе EGAP.

Команда Валентина Резниченко и IT-волонтеры запустили уникальный экосайт Днепропетровщины полтора года назад. Сегодня на нем можно узнать о состоянии окружающей среды в конкретном месте области, какие заводы влияют на экологию в этой точке и где находятся ближайшие зоны отдыха. На интерактивную карту уже нанесены данные о более чем 2 тысяч объектов – от предприятий до полигонов твердых бытовых отходов.

«Днепропетровщина внедряет электронные инновации в различные сферы жизни, экология – не исключение. Мы первыми в Украине перевели экологические админуслуги в режим онлайн. Еще один проект – уникальный экосайт. На нем – данные о состоянии окружающей среды в различных точках региона. Интерактивную карту разработали вместе с IT-волонтерами. Наша совместная работа получила высшую оценку на национальном уровне. На достигнутом не останавливаемся. Цель – собрать экоданные всей Украины», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Чтобы узнать о состоянии окружающей среды, достаточно зайти на сайт с мобильного или компьютера. Геолокация определит ваше местоположение – и подробная информация на экране. Доступной для каждого ее сделали волонтеры «IT-рух Дніпро». «Экологические данные не очень понимают люди без специальных знаний. Поэтому вместе с ДнепрОГА решили создать сайт, понятный не только для специалистов, но и обычных жителей. На экоресурсе информация – в виде инфографики, цифр, графиков и таблиц. Сейчас на экокарте области есть загрязнители воздуха, свалки и погода. В планах – техническая и питьевая вода, почва. Всего – 15 информационных слоев, – рассказал куратор проекта Максим Ткаченко. – Приятно, что наша идея признана лучшей в Украине. Украинская молодежь еще не один раз удивит своими талантами и жаждой менять мир к лучшему».

Выигрыш команды разработчиков сайта – 150 тысяч гривен. Средства направят на усовершенствование веб-ресурса. Скоро на нем можно будет виртуально путешествовать по заповедным местам Днепропетровщины и узнавать о состоянии воздуха по онлайн-датчику. На Всеукраинский конкурс IT-стартапов с е-демократии EGAP было подано 270 проектов. 110 из них пригласили на презентацию идей по четырем направлениям: образование, экология, инфраструктура и агропромышленность. Участники имели возможность не только представить свои IT-решения, но и поработать над совершенствованием задумок. После презентации проектов определили финалистов.

Программу «Электронное управление для подотчетности власти и участия громады» (EGAP) финансирует Швейцарская Конфедерация, выполняют – Фонд «Східна Європа» и InnovaBridge. Она направлена на внедрение IT-инноваций, совершенствование качества самоуправления, улучшение взаимодействия власти и граждан в Украине. Целевые регионы – Винницкая, Волынская, Днепропетровская и Одесская области.

