Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
17.02.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет благотворительный концерт, на котором юные таланты исполнят хиты мировой классики, собранные деньги пойдут на оборудование для деток с пороками сердца »
17.02.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Общественная экспертиза решений Днепровского городского совета относительно демонтажа газозаправочных станций»
17.02.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет зимний Всеукраинский Фестиваль Здорового Образа Жизни «Mix Battle Fest 2017»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:36 | 16.02.2017
Екосайт ecoinfo.dp.ua признан самым оригинальным IT-проектом в Украине, – Валентин Резниченко

Денежный приз 150 тысяч гривен и аплодисменты стоя – ресурс ecoinfo.dp.ua признан самым крутым в Украине. Сайт победил в национальном конкурсе IT-стартапов по программе EGAP в номинации «Экология».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Идея веб-проекта родилась полтора года назад на стратегической сессии в ДнепрОГА. Креативный экосервис – результат совместной работы команды Валентина Резниченко и IT-волонтеров.

Экосайт ecoinfo.dp.ua признано самым оригинальным IT-проектом в Украине. Такое единодушное решение приняло жюри Всеукраинского конкурса стартапов по программе EGAP.
Команда Валентина Резниченко и IT-волонтеры запустили уникальный экосайт Днепропетровщины полтора года назад. Сегодня на нем можно узнать о состоянии окружающей среды в конкретном месте области, какие заводы влияют на экологию в этой точке и где находятся ближайшие зоны отдыха. На интерактивную карту уже нанесены данные о более чем 2 тысяч объектов – от предприятий до полигонов твердых бытовых отходов.
«Днепропетровщина внедряет электронные инновации в различные сферы жизни, экология – не исключение. Мы первыми в Украине перевели экологические админуслуги в режим онлайн. Еще один проект – уникальный экосайт. На нем – данные о состоянии окружающей среды в различных точках региона. Интерактивную карту разработали вместе с IT-волонтерами. Наша совместная работа получила высшую оценку на национальном уровне. На достигнутом не останавливаемся. Цель – собрать экоданные всей Украины», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Чтобы узнать о состоянии окружающей среды, достаточно зайти на сайт с мобильного или компьютера. Геолокация определит ваше местоположение – и подробная информация на экране. Доступной для каждого ее сделали волонтеры «IT-рух Дніпро».

«Экологические данные не очень понимают люди без специальных знаний. Поэтому вместе с ДнепрОГА решили создать сайт, понятный не только для специалистов, но и обычных жителей. На экоресурсе информация – в виде инфографики, цифр, графиков и таблиц. Сейчас на экокарте области есть загрязнители воздуха, свалки и погода. В планах – техническая и питьевая вода, почва. Всего – 15 информационных слоев, – рассказал куратор проекта Максим Ткаченко. – Приятно, что наша идея признана лучшей в Украине. Украинская молодежь еще не один раз удивит своими талантами и жаждой менять мир к лучшему».
Выигрыш команды разработчиков сайта – 150 тысяч гривен. Средства направят на усовершенствование веб-ресурса. Скоро на нем можно будет виртуально путешествовать по заповедным местам Днепропетровщины и узнавать о состоянии воздуха по онлайн-датчику.

На Всеукраинский конкурс IT-стартапов с е-демократии EGAP было подано 270 проектов. 110 из них пригласили на презентацию идей по четырем направлениям: образование, экология, инфраструктура и агропромышленность. Участники имели возможность не только представить свои IT-решения, но и поработать над совершенствованием задумок. После презентации проектов определили финалистов.
Программу «Электронное управление для подотчетности власти и участия громады» (EGAP) финансирует Швейцарская Конфедерация, выполняют – Фонд «Східна Європа» и InnovaBridge. Она направлена на внедрение IT-инноваций, совершенствование качества самоуправления, улучшение взаимодействия власти и граждан в Украине. Целевые регионы – Винницкая, Волынская, Днепропетровская и Одесская области.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
16.02.2017 14:16 Социальная сеть для ОСМД, интерактивная карта достопримечательностей: чем собираются обновить имидж Днепра
15.02.2017 18:22 Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике
15.02.2017 12:59 В Кривом Роге 22-летний парень избил и изнасиловал девушку
10.02.2017 15:37 В Днепре поминки завершились убийством вдовы
10.02.2017 13:31 Филатов стал токсичным, от него уже бегут соратники, - депутат
Последние новости
16.02.2017
16:54		 Масштабное событие: в Днепре женщины Украины расскажут о своих достижениях в науке
16.02.2017
16:22		 В театре имени Шевченко покажут экспериментальный проект
16.02.2017
16:06		 Украине не нужны реформы по-грузински или по-эстонски, - экс-посол Грузии
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика