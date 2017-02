| Общество | 15:42 | 16.02.2017 Либерализация Налогового Кодекса Украины откроет большие возможности для активизации украинского бизнеса, - Григол Катамадзе Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, экс-посол Грузии в Украине Григол Катамадзе рассказал, что в апреле на рассмотрение Парламента будет предложен проект либерализации Налогового Кодекса Украины. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Я уже несколько лет являюсь президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины. Мы разрабатываем либеральную налоговую систему, чтобы предоставить бизнесу честные правила игры на равных условиях, независимо от капитала. Либерализация налогового Кодекса в Украине и введение моратория на внесение в него изменений на протяжении 3 лет даст возможности для активизации украинского бизнеса, существенного расширения пласта малого и среднего бизнеса. В Великобритании малый и средний бизнес составляет 96% всех субъектов хозяйствования, охватывает 25% рынка труда и производит 20% ВВП страны. В Польше – это 94,7% от числа всех зарегистрированных субъектов, и они создают 54% ВВП. А теперь посмотрите на показатели малого и среднего бизнеса в Украине: 10–15%. В Украине ежегодно вносятся изменения в конце декабря, причем сверху вниз. Такого быть не должно. Бизнес вынужден подстраиваться под требования исполнительной власти. Сейчас мы проводим встречи с местными элитами и уже в апреля собираемся представить на рассмотрение Парламента проект либерализации Налогового Кодекса Украины. Мы считаем, что нужно принимать документ полностью, а не вносить в него изменения. Потому что эти изменения очень быстро устаревают. Мы предлагаем уменьшить количество налогов с 13 до 9 и поэтапно снизить единый социальный взнос и подоходный налог. В своем проекте мы предлагаем объединить единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц в один налог на доходы физических лиц. Чтобы с 1 января 2018 года ставка этого налога постепенно уменьшалась в 2018-м — 32%, в 2019-м — 28%, в 2020-м — 20%. Для малого и среднего бизнеса должен быть введен особый вид налогообложения. Статус малого бизнеса будут иметь юридические лица-предприниматели, в трудовых отношениях с которыми состоит не больше 25 человек, а их годовой доход не должен превышать 5 млн грн. В этом случае ставка налога будет 3% от минимальной заработной платы. Надеемся, что либеральный Налоговый Кодекс будет принят и начнет действовать с 1 января 2018 года. Сегодня 50% на 50%, что документ будет принят», - сказал он. Читайте также: «Украине не нужны реформы для показа МВФ и ЕС», - Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины

