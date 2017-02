| Общество | 16:06 | 16.02.2017 Украине не нужны реформы по-грузински или по-эстонски, - экс-посол Грузии Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, экс-посол Грузии в Украине Григол Катамадзе считает, что в той нестандартной ситуации, которая сегодня сложилась в украинской экономике, нужно искать нестандартные пути выхода из нее. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В Грузии, например, служба доходов – это сервисная служба, которая помогает бизнесу. Второй пример. В Грузии 10 лет назад придумали Дом юстиции. Работают они и сейчас. Аналога им нет ни в каких странах. При этом никто из тех, кто придумал эту новацию, не ездили по миру, а сели и придумали, как это сделать в Грузии. В этих домах можно получить 600 разных услуг. При этом там нет даже намека на коррупцию. Украине же не нужны реформы по-грузински или по-эстонски, стране нужны реформы, которые помогут ей выйти из кризиса», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

