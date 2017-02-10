Общественники будут отслеживать конфликт днепровского предпринимателя и банка

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», предпринимательница из Днепра Ирина Зинченко сообщила, что коммерческий банк незаконно реализовал залоговое имущество, лишив ее права на обратный его выкуп.

Активист Виктор Килимник отметил, что намерен вместе с представителями общественности поддерживать Ирину Зинченко в конфликтной ситуации, в том числе – в судебных заседаниях.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Жители Днепра и всей области сегодня фактически беззащитны из-за того, что судьи сегодня берут взятки чтобы принимать нужные решения. Есть судьи, против которых открыты уголовные производства. И только взяткой можно объяснить то, что в деле о конфликте предпринимателя с коммерческим банком судья изменила резолютивную часть. Мы будем поддерживать Ирину Зинченко на суде и будем отслеживать это дело до его завершения», - отметил он.

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