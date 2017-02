| Общество | 16:22 | 16.02.2017 В театре имени Шевченко покажут экспериментальный проект 18 февраля на сцене театра имени Шевченко - постановка «Гедда Габлер». Это экспериментальный проект киевского режиссера Дианы Айше. Помогает воплотить его в жизнь актерская команда днепровского театра. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Уже через несколько дней зрители увидят историю полную счастья, интриг, откровения и страсти. Сообщили в управлении культуры, национальностей и религий ДнепрОГА. «Гедда Габлер» - пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена. Его главная героиня - своеобразный женский вариант Гамлета. Гедда Габлер полна жестокости и экстравагантности. Сюжетная линия пьесы разворачивается на фоне неудачного брака главной героини. Однажды она встречает свое прошлое - талантливого ученого Эйлерта Левборга. С этого момента жизнь Гедды Габлер наполняется интригами, откровением, ложью и страстью. В своей постановке Диана Айше попытается совместить классическое произведение, работу актеров театра им. Шевченко и абсолютно новый взгляд на драматургию. Зрителей удивят увлекательная сценография, элементы перфоманса и видеоряд. Увидеть постановку можно 18 февраля в 17:00 в театре им. Шевченко. Адрес: г. Днепр, ул. Воскресенская, 5. Телефоны: 778-55-55 (касса), 744-52-35, 744-11-27. Стоимость билета: 50-110 грн. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

