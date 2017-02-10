Масштабное событие: в Днепре женщины Украины расскажут о своих достижениях в науке

Мария Склодовская-Кюри исследовала радиоактивные излучения. Дочь лорда Байрона Ада Лавлейс была известным математиком и первой женщиной-программистом. Женщины Украины расскажут о своих научных достижениях 18 февраля в Днепре. День женщин и девушек в науке отпразднуют по-особому: будут презентации, открытые дискуссии, мастер-классы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«День женщин и девушек в науке отмечается 18 февраля. Этот международный праздник в 2015-м основала Генеральная Ассамблея ООН. Присоединится к празднованию и Днепропетровщина. Своими успехами в науке будут делиться женщины из разных уголков Украины. Будет интересно», – отметила начальник отдела департамента образования и науки ДнепрОГА Ирина Шумик.

В этом году праздник будут отмечать по-особому. Будут презентации социологических исследований, открытые дискуссии с ведущими преподавательницами и исследовательницами страны, мастер-классы для молодых ученых.

«Представим результаты всеукраинских и региональных социологических исследований, как коллеги и студенты воспринимают женщин в науке. На встрече будут и известные украинские ученые. Среди них – Наталья Атамась, Ксения Семенова, Ксения Шумельчик, Татьяна Исаева, Ирина Грицай. Они расскажут о своих научных достижениях», – рассказала доцент кафедры всемирной истории ДНУ им.Олеся Гончара Валерия Лавренко.

Желающих отпраздновать этот день ждут 18 февраля с 11:00 до 17:00 по адресу: Днепр, 2-й этаж открытого пространства «Coworking 365» на пр. Д.Яворницкого, 49 (возле Екатерининского бульвара).

Участие бесплатное. Успейте заполнить заявку.

