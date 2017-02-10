Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
17.02.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет благотворительный концерт, на котором юные таланты исполнят хиты мировой классики, собранные деньги пойдут на оборудование для деток с пороками сердца »
17.02.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Общественная экспертиза решений Днепровского городского совета относительно демонтажа газозаправочных станций»
17.02.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет зимний Всеукраинский Фестиваль Здорового Образа Жизни «Mix Battle Fest 2017»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:54 | 16.02.2017
Масштабное событие: в Днепре женщины Украины расскажут о своих достижениях в науке

Мария Склодовская-Кюри исследовала радиоактивные излучения. Дочь лорда Байрона Ада Лавлейс была известным математиком и первой женщиной-программистом. Женщины Украины расскажут о своих научных достижениях 18 февраля в Днепре. День женщин и девушек в науке отпразднуют по-особому: будут презентации, открытые дискуссии, мастер-классы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«День женщин и девушек в науке отмечается 18 февраля. Этот международный праздник в 2015-м основала Генеральная Ассамблея ООН. Присоединится к празднованию и Днепропетровщина. Своими успехами в науке будут делиться женщины из разных уголков Украины. Будет интересно», – отметила начальник отдела департамента образования и науки ДнепрОГА Ирина Шумик.

В этом году праздник будут отмечать по-особому. Будут презентации социологических исследований, открытые дискуссии с ведущими преподавательницами и исследовательницами страны, мастер-классы для молодых ученых.

«Представим результаты всеукраинских и региональных социологических исследований, как коллеги и студенты воспринимают женщин в науке. На встрече будут и известные украинские ученые. Среди них – Наталья Атамась, Ксения Семенова, Ксения Шумельчик, Татьяна Исаева, Ирина Грицай. Они расскажут о своих научных достижениях», – рассказала доцент кафедры всемирной истории ДНУ им.Олеся Гончара Валерия Лавренко.

Желающих отпраздновать этот день ждут 18 февраля с 11:00 до 17:00 по адресу: Днепр, 2-й этаж открытого пространства «Coworking 365» на пр. Д.Яворницкого, 49 (возле Екатерининского бульвара).

Участие бесплатное. Успейте заполнить заявку
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
16.02.2017 14:16 Социальная сеть для ОСМД, интерактивная карта достопримечательностей: чем собираются обновить имидж Днепра
15.02.2017 18:22 Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике
15.02.2017 12:59 В Кривом Роге 22-летний парень избил и изнасиловал девушку
10.02.2017 15:37 В Днепре поминки завершились убийством вдовы
10.02.2017 13:31 Филатов стал токсичным, от него уже бегут соратники, - депутат
Последние новости
16.02.2017
16:54		 Масштабное событие: в Днепре женщины Украины расскажут о своих достижениях в науке
16.02.2017
16:22		 В театре имени Шевченко покажут экспериментальный проект
16.02.2017
16:06		 Украине не нужны реформы по-грузински или по-эстонски, - экс-посол Грузии
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика