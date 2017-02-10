В Украине намерены запретить соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники»

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что в МВД хотят запретить социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» на территории Украины, передает «РБК-Украина».

«Одним из решений должно быть блокирование российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники». Сегодня мы видим, что они являются основными распространителями антиукраинского контента», - заявил Шкиряк.

При этом Шкиряк добавил, что в Министерстве образования также должны поддержать эту инициативу и объяснять вред этих ресурсов.