Общество | 17:08 | 16.02.2017 В Украине намерены запретить соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники» Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что в МВД хотят запретить социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» на территории Украины, передает «РБК-Украина». «Одним из решений должно быть блокирование российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники». Сегодня мы видим, что они являются основными распространителями антиукраинского контента», - заявил Шкиряк. При этом Шкиряк добавил, что в Министерстве образования также должны поддержать эту инициативу и объяснять вред этих ресурсов.

