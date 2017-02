| Общество | 17:37 | 16.02.2017 Днепровский предприниматель обвиняет коммерческий банк в незаконном отъеме залогового имущества (ВИДЕО) Предпринимательница из Днепра Ирина Зинченко сообщила, что коммерческий банк незаконно реализовал залоговое имущество, лишив ее права на обратный его выкуп. Видео: Юрий Чабаненко

