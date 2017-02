| Общество | 08:48 | 17.02.2017 Как действовать, если стали жертвой домашнего насилия - советы специалистов 150 тысяч украинок ежегодно обращаются в правоохранительные органы из-за насилия в семье. На самом деле таких случаев в разы больше - жертвы просто боятся или стесняются обращаться за помощью. Как правильно действовать в такой ситуации - советы от психолога и женщины, которая смогла преодолеть насилие в семье. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.



Оксана прожила в браке 23 года, родила троих детей. Но семейной идиллии не получилось. Впервые муж сильно ударил женщину на третьем году супружеской жизни. Любое мнение, высказанное вопреки ему, вызывало агрессию: сначала в Оксану летели посуда и вещи, потом доставалось ей самой. Страдали и дети. К решительным действиям женщину побудили младшие сыновья, которым было 8 и 10 лет.



«Они не пустили меня домой. Сказали: «Мама, уходим». Мы ушли от мужа, ночевали у соседей. Об этом узнали в школе и соцслужбе, направили нас к психологу. До этого мне было стыдно кому-то сказать, я надеялась на лучшее. С психологом работаем год. Я научилась говорить о своей проблеме. Открытыми стали и мои дети. Зря я не обращалась за помощью раньше», - делится Оксана..



Не замалчивать проблему и обращаться за помощью - первое, что советуют психологи женщинам, которые страдают от жестокости в семье.



«Насилие может быть не только физическим, но и психологическим. Когда агрессор унижает, доводит до морального истощения. Иногда женщины терпят и 20, и 25 лет. Стесняются, не хотят разрушать семью, думают, что будут жить с мужем ради ребенка, что он станет другим. Но эта проблема может тянуться годами и ничего не изменится», - отмечает психолог Маргарита Зимборовская.



Чаще всего от домашнего насилия страдают дети и женщины. Специалисты говорят: за счет тех, кто слабее, агрессор самоутверждается и от этого получает удовольствие. Нужно не терпеть, а действовать.



«150 тысяч украинок ежегодно обращаются в правоохранительные органы из-за насилия в семье. Это официальная статистика. На самом деле, цифра намного больше! Лишь каждая четвертая жертва приходит за помощью, остальные терпят. Но молчать - не выход! Стали жертвой жестокости - обращайтесь в специализированные «горячие линии». Это сохранит ваше здоровье и поможет избежать потерянных лет жизни», - призывает советник председателя Днепропетровской ОГА Ирина Грицай.



За помощью можно обращаться по телефонам:

• в Днепре: 063-335-91-09, 099-366-64-75;

• в Кривом Роге: 063-338-38-72, 099-366-63-44;

• в Никополе и Никопольском районе: 063-026-88-29, 099-366-63-65;

• в Павлограде и Павлоградском районе: 063-335-83-90, 099-366-64-47. Можно звонить и на бесплатную национальную «горячую линию» по предупреждению домашнего насилия: 0-800-500-335 (со стационарного), 386 (с мобильного). facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, погода, Днепропетровщина, погода Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7