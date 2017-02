| Общество | 09:03 | 17.02.2017 Наша задача – изменить ситуацию и создать условия для получения молодежью в нашей стране качественного образования и работы, - Вилкул Студенты и молодые ученые Кривого Рога вошли в рабочую группу Александра Вилкула по разработке законопроектов, направленных на поддержку молодежи. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. Во время встречи с представителями молодежных организаций Кривого Рога народный депутат Александр Вилкул сказал: «За последние несколько лет из Украины выехали работать и учиться в другие государства от 5 до 7 млн человек. Это в основном молодежь. И учитывая, что ситуация в стране все хуже, не многие хотят вернуться. Наша задача – изменить ситуацию и создать условия для получения молодежью в нашей стране качественного образования и работы с достойной заработной платой. Чтобы у Украины было будущее, мы должны остановить процесс оттока «рук и мозгов». Участники встречи обсудили поданные Вилкулом в парламент законопроекты, направленные на трудоустройство молодежи и поддержку образования. В частности, поданная Вилкулом новая редакция закона «О занятости» (№4279 от 06.03.2016) предусматривает введение компенсации работодателям в размере минимальной заработной платы и соответствующих начислений, при трудоустройстве молодежи в возрасте до 24 лет на новые рабочие места при условии, что работодатель обязуется обеспечить занятость в течение 2 лет. Целый блок в пакете законопроектов «Новая индустриализация» посвящен поддержке молодых ученых. Актуальными вопросами, над которыми работает нардеп, также являются льготное кредитование молодежи на приобретение жилья, обеспечение студенческих и молодых семей местами для детей в детских садиках и др. «Во всех этих вопросах мы должны объединить усилия», - подчеркнул Вилкул. Глава молодежного исполкома Кривого Рога Эдуард Поляков отметил: «Мы готовы войти в эту рабочую группу. И к ней присоединятся представители многих ВУЗов. От этих законопроектов зависит наше будущее. За эти несколько лет студентов сделали просто нищими. Сейчас, даже если у тебя средний бал 4,5, у тебя может не быть стипендии - Минобразования сократило финансирование». Светлана Лавренко – председатель городского комитета по делам семьи и молодежи сказала: «В Кривом Роге еще есть поддержка молодежи – у нас в городе самое большое количество дополнительных муниципальных стипендий для талантливых студентов и молодых ученых, которые выплачиваются из городского бюджета. Даже при сокращении финансирования правительством, не закрыты ПТУ. Работают предприятия, а значит, есть возможность трудоустройства. Но в других городах ситуация не в пользу молодежи. Мы систематизируем ключевые проблемы. Обсудим их не только с молодежными организациями Кривбасса, но и других городов. Мы готовы включиться в процесс законотворчества для поддержки не просто молодежи, но и будущего нашей страны». Для того, чтобы ребята могли лично ознакомиться с работой Верховной Рады, Александр Вилкул пригласил их посетить парламент на следующей неделе. Под руководством Александра Вилкула в 2010-2013 гг., когда он был губернатором Днепропетровской области, а потом вице-премьером, системно решался широкий круг вопросов, актуальных для молодежи. В рамках комплексной программы «Новой Днепропетровщине – новый стандарт образования» в Днепропетровске был создан Молодежный центр. Работала цепочка «ВУЗ - первое рабочее место», высшее и профессионально-техническое образование адаптировали к реальным потребностям рынка труда. Регулярно проводились региональные «Ярмарки вакансий», в которых принимали участие около 100 профессионально-технических училищ области. За три года в 6 раз было увеличено финансирование областных грантов молодым ученым, благодаря чему с 2010 года они получили 50 грантов на сумму от 30 до 50 тысяч гривен. Под его руководством реализовывалась государственная программа «Доступного жилья», благодаря которой более 30 тысяч семей, прежде всего молодых, приобрели квартиры. Именно при поддержке Александра Вилкула проходили популярные среди молодежи музыкальные фестивали «Бест–сити» и «Турбофлай». facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

