| Общество | 09:43 | 17.02.2017 Музыкальный спектакль Алексея Горбунова «Черная шкатулка» соберет тысячный зал в ДнепрОГА, – Валентин Резниченко Почти тысяча жителей Днепропетровщины зарегистрировались на музыкальный спектакль «Черная шкатулка». На него приглашает ДнепрОГА 24 февраля. Режиссер-постановщик – народный артист Украины, выдающийся театральный и киноактер Алексей Горбунов. Вход свободный, регистрация обязательна. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «ДнепрОГА давно стала местом неформальных встреч. Здесь презентуют книги популярные блогеры, журналисты и писатели, фотографы проводят выставки, собирают поклонников артисты. Уже второй раз посетит ОГА народный артист Украины Алексей Горбунов. Он был так поражен искренностью зрителей, что согласился выступить в админздании опять. Ждем всех желающих, вход свободный», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Алексей Горбунов и группа «Грусть пилота» выступят в ОГА с музыкальным спектаклем «Черная шкатулка». Это миниатюрные рассказы о жизненных ценностях по мотивам произведений чешского писателя Людвика Ашкенази. Со сцены будут звучать песни, которые много лет назад слушали в каждом дворе. Струн души коснется знакомая и близкая музыка Владимира Высоцкого, Марка Бернеса, Булата Окуджавы, Виктора Цоя. Творческий вечер – 24 февраля в 19.00 по адресу: Днепр, ОГА, пр. Поля, 1, первый этаж. Вход свободный. Обязательная регистрация по ссылке. Сегодня зарегистрировалась почти тысяча желающих. Успейте и вы. Еще есть свободные места.

