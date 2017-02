| Общество | 11:03 | 17.02.2017 Фонд Вилкула передал более 150 тонн гуманитарной помощи для переселенцев в Святогорскую Свято-Успенскую лавру Уже третий год Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» передает гуманитарную помощь для переселенцев, проживающих на территории Свято-Успенской Лавры Святогорска, а также для ее прихожан. За три года Фонд передал уже более 150 тонн – продукты, медикаменты и другое, необходимые для людей. На этой неделе по запросу настоятелей лавры волонтеры Фонда привезли продукты, а также средства гигиены, постельное белье, полотенца и т.д. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда. «Помощь мирным людям, которые нашли пристанище в Святогорской Лавре, является одним из приоритетных направлений работы Фонда Вилкула. Уже через несколько дней мы приедем снова и передадим помощь переселенцам из Авдеевки, проживающим в Святогорске», - сказала исполнительный директор Фонда «Украинская перспектива» Оксана Живага. Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» стал первым фондом, который еще летом 2014 года начал оказывать системную помощь мирным людям, пострадавшим от войны. За период с начала работы Фонд передал более 900 тонн продуктов питания, медикаментов, товаров медназначения, оборудования и инструментов, предметов первой необходимости, электроприборов и многих других необходимых товаров вынужденным переселенцам, раненым, больницам и госпиталям, ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям и т.д.. Помощь получили более 135 тысяч человек в более чем 45 городах Украины. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

