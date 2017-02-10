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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:54 | 17.02.2017
Жителей Днепропетровщины приглашают на бесплатные экскурсии: где и когда

21 февраля Днепропетровщина присоединится к Всемирному дню экскурсовода. Гиды уже готовят приятные сюрпризы - бесплатные экскурсии по самым интересным местам области. Где они пройдут, когда и как присоединиться.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

19 февраля днепрян приглашают в местный дом-музей академика Д. Яворницкого. Здесь пройдет лекция-экскурс «Гений города на Днепре. Дмитрий Яворницкий». Начало в 14.00 на пл. Т. Шевченко, 5. Стоимость - 10 гривен для взрослых, 5 гривен - для детей. Регистрация по телефону 050-05-48-155, (0562) 47-27-61 или по электронной почте yavor@email.ua.

20 февраля жителей Днепропетровщины приглашают в село Сурско-Литовское Днепровского района. В местном мемориально-художественном музее пройдет экскурсия. Начало в 10.00 на Школьной, 35. Регистрация по электронной почте reshetnikov-museum@yandex.ua.

21 февраля пройдет экскурсия в поселке Петриковка. В местном музее этнографии, быта и народно-прикладного искусства расскажут об истории известной на весь мир росписи. Начало в 10.00 на Исторической, 14. Регистрация по телефону (05634) 2-23-94 или по электронной почте petr_muzej@i.ua.

Узнать больше о черном золоте Кривого Рога можно 21 февраля. Увидеть местные «Эйфелевы башни» можно на следующий день. А 23 февраля жителям и гостям Кривого Рога расскажут о местном «салюте». Начало всех трех экскурсий в 12.30. Сбор у памятника Козаку Рога на пл. Молодежная, 1. Регистрация по телефону (0564) 92-29-79.

23 февраля пройдет экскурсия в Покровском Никопольского района. Желающих узнать больше об этом поселке будут ждать у местного дома культуры на ул. Калнышевского, 18-Д/1. Начало в 11.00. Регистрация по телефону 050-22-32-977 или по электронной почте kulturanik@i.ua.

24 февраля в днепровском доме искусств пройдет лекция-экскурсия. Присутствующим расскажут о Грузии в жизни и произведениях украинских художников, покажут их работы. Начало в 13.00 на Философской, 23. Регистрация по телефону 066-647-41-24 или по электронной почте budinokmistecztv@gmail.com.

24 февраля в Новомосковске пройдет экскурсия, которая поможет узнать больше об архитектуре города. Сбор участников у историко-краеведческого музея на Украинской, 4. Начало в 15.00. Регистрация по телефонам 097-30-30-209, 093-36-26-403 или по электронной почте nmikm@i.ua.

25 февраля экскурсия пройдет в Сурско-Михайловке Солонянского района. Желающих присоединиться будут ждать возле музея «Зимовник Павловича» на Никиты Коржа, 37. Начало в 10.00. Регистрация по телефону 097-68-76-817 или по электронной почте phaleria@mail.ru.

25 февраля в Кривом Роге пройдет пешеходная экскурсия. Об истории города расскажут в 10.00. Сбор у памятника Т.Г.Шевченко на пр. Почтовый, 26. Регистрация по телефону 067-291-86-21. О Петровском отвале в Кривом Роге можно узнать в 14.00. Место сбора - ул. Байды Вишневецкого, 1. Регистрация по телефону 098-255-96-11.
 
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Теги: Днепропетровщина

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