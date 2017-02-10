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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:18 | 17.02.2017
В ДнепрОГА расскажут об особенностях учета и налогообложения общественных организаций

Неприбыльные общественные организации: правовые аспекты и особенности налогообложения. «Круглый стол» на эту тему пройдет 23 февраля в ДніпроОДА. Мероприятие будет полезно для руководителей и бухгалтеров благотворительных фондов, общественных объединений, ассоциаций, профессиональных союзов, политических партий. Вход свободный, регистрация обязательна.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Об особенностях налогообложения неприбыльных общественных организаций расскажут 23 февраля в ДнепрОГА.

За «круглый стол» приглашаются представители благотворительных фондов, общественных объединений, ассоциаций, профессиональных союзов. Им расскажут, как правильно вести учет и составлять отчетность, помогут сориентироваться в последних изменениях налогового законодательства и правильно применять другие правовые нормы.

В программе «круглого стола» – много интересного и полезного:
• учетная политика;
• регистры бухгалтерского учета;
• учет доходов и выплат;
• выплаты по договорам гражданско-правового характера;
• касса, зарплата, резерв отпусков;
• отчетность за 2016 год;
• проверка деятельности неприбыльных организаций.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 20 февраля по ссылке или по телефонам: (056) 742-84-67, 742-83-42.

Приглашаются общественные организации и ассоциации региона по адресу: Днепр, пр. А.Поля, 1, малый зал заседаний (кол.322). Начало в 14.00. Организатор – департамент экономического развития ОГА.

 
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Теги: экономика, общество, Днепропетровщина

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