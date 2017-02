| Общество | 12:18 | 17.02.2017 В ДнепрОГА расскажут об особенностях учета и налогообложения общественных организаций Неприбыльные общественные организации: правовые аспекты и особенности налогообложения. «Круглый стол» на эту тему пройдет 23 февраля в ДніпроОДА. Мероприятие будет полезно для руководителей и бухгалтеров благотворительных фондов, общественных объединений, ассоциаций, профессиональных союзов, политических партий. Вход свободный, регистрация обязательна. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Об особенностях налогообложения неприбыльных общественных организаций расскажут 23 февраля в ДнепрОГА. За «круглый стол» приглашаются представители благотворительных фондов, общественных объединений, ассоциаций, профессиональных союзов. Им расскажут, как правильно вести учет и составлять отчетность, помогут сориентироваться в последних изменениях налогового законодательства и правильно применять другие правовые нормы. В программе «круглого стола» – много интересного и полезного:

• учетная политика;

• регистры бухгалтерского учета;

• учет доходов и выплат;

• выплаты по договорам гражданско-правового характера;

• касса, зарплата, резерв отпусков;

• отчетность за 2016 год;

• проверка деятельности неприбыльных организаций. Для участия необходимо зарегистрироваться до 20 февраля по ссылке или по телефонам: (056) 742-84-67, 742-83-42. Приглашаются общественные организации и ассоциации региона по адресу: Днепр, пр. А.Поля, 1, малый зал заседаний (кол.322). Начало в 14.00. Организатор – департамент экономического развития ОГА. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, Днепропетровщина Теги: экономика Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7