«Укрзалізниця» запустила второй поезд-трансформер

Поезд, сформированный из новых пассажирских вагонов с трансформирующейся мебелью, с 24 февраля начнет курсировать из Киева в Ивано-Франковск.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «Укрзалізниця».

Состав будет курсировать в категории Интерсити, а обратно трансформироваться в Ночной экспресс.

Интерсити №749/750 Киев - Ивано-Франковск будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 14:12 и прибывать в Ивано-Франковск в 22:58.

В обратном направлении «Ночной экспресс» №149/150 будет отправляться из Ивано-Франковска в 23:58 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 9:04.

При переходе на летнее время график движения поездов с вагонами-трансформерами будет пересмотрены для уменьшения времени следования.

