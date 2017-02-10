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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:06 | 17.02.2017
«Укрзалізниця» запустила второй поезд-трансформер

Поезд, сформированный из новых пассажирских вагонов с трансформирующейся мебелью, с 24 февраля начнет курсировать из Киева в Ивано-Франковск.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «Укрзалізниця».

Состав будет курсировать в категории Интерсити, а обратно трансформироваться в Ночной экспресс.

Интерсити №749/750 Киев - Ивано-Франковск будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 14:12 и прибывать в Ивано-Франковск в 22:58.

В обратном направлении «Ночной экспресс» №149/150 будет отправляться из Ивано-Франковска в 23:58 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 9:04.

При переходе на летнее время график движения поездов с вагонами-трансформерами будет пересмотрены для уменьшения времени следования.
 
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Теги: Украина

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