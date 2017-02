| Общество | 13:18 | 17.02.2017 Ваш автомобиль: как купить, зарегистрировать или продать Автомобиль - неотъемлемая часть современной жизни. Купить автомобиль можно как новый, так и б/у. Можно и обменять машину. Обзавестись транспортным средством - полдела. Необходимо правильно оформить все документы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Если Вы приобрели авто в салоне - для его регистрации обратитесь в ближайший сервисный центр МВД. При себе нужно иметь следующие документы: • договор с печатью продавца;

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

• индивидуальный налоговый номер;

• квитанции об оплате регистрации и комплекта номерных знаков. В сервисном центре Вы получите технический паспорт и комплект номерных знаков. В течение трех дней после регистрации необходимо оформить обязательную страховку. При покупке б/у автомобиля, для его регистрации необходимо обратиться к нотариусу. Право собственности переходит покупателю сразу после подписания договора. Нотариус проверяет автомобиль по базе данных: нет ли на нем невыплаченных кредитов, не находится ли под арестом и прочее. Также специалист проверит все документы на транспортное средство. Для регистрации у нотариуса необходимо иметь при себе:

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

• индивидуальный налоговый номер. После этого следует поехать в сервисный центр для регистрации авто в Единой базе и вы - полноценный собственник. Обзавестись б/у автомобилем можно и неофициально. Продавец просто предоставляет покупателю нотариально заверенную ведомость от своего имени. Однако, такой вариант весьма рискованный. Продавец с юридической стороны остается собственником. В любой момент он может отменить доверенность. Может оказаться, что авто в кредите. Если Вы решили продать автомобиль, это можно сделать через нотариуса или в сервисном центре. Нотариус берет на себя все вопросы, связанные с документами, проверяет автомобиль в базе данных:

• на невыполненные кредитные обязательства;

• не находится ли он под арестом;

• отсутствуют ли ограничения на отчуждение;

• полномочия продавца в Реестре доверенностей. Единственное о чем необходимо сразу договориться с покупателем: кто оплатит услуги нотариуса. Процедура продажи через сервисный центр такая же, как и у нотариуса. Единственное отличие - услуги центра бесплатные. Для оформления сделки о продаже необходимы следующие документы:

• техпаспорт на транспортное средство;

• паспорт, удостоверяющий личность;

• утвержденное нотариусом согласие супруга или супруги, если это общее имущество. Обмен автомобиля - это по сути продажа одновременно с покупкой. Для оформления такой процедуры необходимо:

• обратиться в сервисный центр или к нотариусу;

• оформить соглашение об обмене;

• оплатить необходимые платежи. В таком случае проводится оценка автомобиля. Вычислить среднюю стоимость транспортного средства можно по всеукраинской базе. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7