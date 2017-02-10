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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:18 | 17.02.2017
Ваш автомобиль: как купить, зарегистрировать или продать

Автомобиль - неотъемлемая часть современной жизни. Купить автомобиль можно как новый, так и б/у. Можно и обменять машину. Обзавестись транспортным средством - полдела. Необходимо правильно оформить все документы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Если Вы приобрели авто в салоне - для его регистрации обратитесь в ближайший сервисный центр МВД. При себе нужно иметь следующие документы:

• договор с печатью продавца;
• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
• индивидуальный налоговый номер;
• квитанции об оплате регистрации и комплекта номерных знаков.

В сервисном центре Вы получите технический паспорт и комплект номерных знаков. В течение трех дней после регистрации необходимо оформить обязательную страховку.

При покупке б/у автомобиля, для его регистрации необходимо обратиться к нотариусу. Право собственности переходит покупателю сразу после подписания договора. Нотариус проверяет автомобиль по базе данных: нет ли на нем невыплаченных кредитов, не находится ли под арестом и прочее. Также специалист проверит все документы на транспортное средство.

Для регистрации у нотариуса необходимо иметь при себе:
• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
• индивидуальный налоговый номер.

После этого следует поехать в сервисный центр для регистрации авто в Единой базе и вы - полноценный собственник.

Обзавестись б/у автомобилем можно и неофициально. Продавец просто предоставляет покупателю нотариально заверенную ведомость от своего имени. Однако, такой вариант весьма рискованный. Продавец с юридической стороны остается собственником. В любой момент он может отменить доверенность. Может оказаться, что авто в кредите.

Если Вы решили продать автомобиль, это можно сделать через нотариуса или в сервисном центре.

Нотариус берет на себя все вопросы, связанные с документами, проверяет автомобиль в базе данных:
• на невыполненные кредитные обязательства;
• не находится ли он под арестом;
• отсутствуют ли ограничения на отчуждение;
• полномочия продавца в Реестре доверенностей.

Единственное о чем необходимо сразу договориться с покупателем: кто оплатит услуги нотариуса.

Процедура продажи через сервисный центр такая же, как и у нотариуса. Единственное отличие - услуги центра бесплатные. Для оформления сделки о продаже необходимы следующие документы:
• техпаспорт на транспортное средство;
• паспорт, удостоверяющий личность;
• утвержденное нотариусом согласие супруга или супруги, если это общее имущество.

Обмен автомобиля - это по сути продажа одновременно с покупкой. Для оформления такой процедуры необходимо:
• обратиться в сервисный центр или к нотариусу;
• оформить соглашение об обмене;
• оплатить необходимые платежи.

В таком случае проводится оценка автомобиля. Вычислить среднюю стоимость транспортного средства можно по всеукраинской базе.

 
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