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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:06 | 17.02.2017
Городские больницы Днепра должны быть переданы на баланс города, - Валентин Резниченко

У больниц Днепра второй месяц подряд перебои с финансированием. Все из-за нелогичной подчиненности медучреждений: местные больницы на балансе областного совета. ДнепрОГА поддерживает позицию городских властей Днепра и считает, что эти больницы должны быть переданы на баланс города. Это логично в условиях децентрализации, отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

833 миллиона гривен - это субвенция Днепру из государственного бюджета на обеспечение больниц города. Из-за повышения минимальной зарплаты, медучреждениям Днепра не хватает около 200 миллионов гривен. Эти средства могли бы доплатить из городского бюджета Днепра. Преграда в подчиненности медучреждений - помещения городских больниц находятся на балансе областного совета.

ДнепрОГА поддерживает позицию городских властей Днепра и считает, что местные больницы необходимо передать на баланс города.

«Децентрализация требует, чтобы все объекты социальной сферы: школы, детсады, больницы были на балансе громады. Это их собственность и ответственность. ДнепрОГА поддерживает позицию и желание городских властей Днепра взять на баланс местные медучреждения. Это забота о своих жителях. Именно они обслуживаются в больницах города», - подчеркнул председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Как рассказали в департаменте здравоохранения ДнепрОГА, традиционно местные больницы находились на балансе городов и финансировались из местных бюджетов. Медицинская реформа 2011 года изменила ситуацию - больницы передали на баланс областных советов.

«Сегодня, вопреки логике, помещения местных больниц находятся на балансе областного совета. Средства же на их финансирование есть в местных бюджетах», - отметила директор департамента здравоохранения ДнепрОГА Наталья Будяк.

Председатель ДнепрОГА считает, что нужно начать консультации о поэтапной передаче больниц на баланс городского совета Днепра.

«Этот процесс должен быть взвешенным. Все его участники должны, прежде всего, думать об интересах громады - и медиков, и их пациентов», - подчеркнул руководитель региона Валентин Резниченко.

В Днепре 29 городских больниц, в которых работает около 10 тысяч медиков. Если больницы Днепра не передадут на баланс города, это приведет к сокращению 3,5 тысяч специалистов. Это штат трех мощных больниц города. Например, таких, как днепровская больница №4.
 
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Теги: Днепр

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