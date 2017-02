| Общество | 15:06 | 17.02.2017 Городские больницы Днепра должны быть переданы на баланс города, - Валентин Резниченко У больниц Днепра второй месяц подряд перебои с финансированием. Все из-за нелогичной подчиненности медучреждений: местные больницы на балансе областного совета. ДнепрОГА поддерживает позицию городских властей Днепра и считает, что эти больницы должны быть переданы на баланс города. Это логично в условиях децентрализации, отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. 833 миллиона гривен - это субвенция Днепру из государственного бюджета на обеспечение больниц города. Из-за повышения минимальной зарплаты, медучреждениям Днепра не хватает около 200 миллионов гривен. Эти средства могли бы доплатить из городского бюджета Днепра. Преграда в подчиненности медучреждений - помещения городских больниц находятся на балансе областного совета. ДнепрОГА поддерживает позицию городских властей Днепра и считает, что местные больницы необходимо передать на баланс города. «Децентрализация требует, чтобы все объекты социальной сферы: школы, детсады, больницы были на балансе громады. Это их собственность и ответственность. ДнепрОГА поддерживает позицию и желание городских властей Днепра взять на баланс местные медучреждения. Это забота о своих жителях. Именно они обслуживаются в больницах города», - подчеркнул председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Как рассказали в департаменте здравоохранения ДнепрОГА, традиционно местные больницы находились на балансе городов и финансировались из местных бюджетов. Медицинская реформа 2011 года изменила ситуацию - больницы передали на баланс областных советов. «Сегодня, вопреки логике, помещения местных больниц находятся на балансе областного совета. Средства же на их финансирование есть в местных бюджетах», - отметила директор департамента здравоохранения ДнепрОГА Наталья Будяк. Председатель ДнепрОГА считает, что нужно начать консультации о поэтапной передаче больниц на баланс городского совета Днепра. «Этот процесс должен быть взвешенным. Все его участники должны, прежде всего, думать об интересах громады - и медиков, и их пациентов», - подчеркнул руководитель региона Валентин Резниченко. В Днепре 29 городских больниц, в которых работает около 10 тысяч медиков. Если больницы Днепра не передадут на баланс города, это приведет к сокращению 3,5 тысяч специалистов. Это штат трех мощных больниц города. Например, таких, как днепровская больница №4.

