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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:11 | 17.02.2017
ДнепрОГА организовала уже третий тренинг по стресс-менеджменту для специалистов Центров предоставления админуслуг

Чего хочет посетитель Центра предоставления админуслуг? Как понять человека, который не контролирует эмоции, успокоить и помочь в решении ситуации? Ответы на эти и другие вопросы узнают руководители и администраторы Центров предоставления админуслуг. Такие тренинги по стресс-менеджменту организовала для них ДнепрОГА, передает пресс-служба.

В Днепре проходит уже третий тренинг по стресс-менеджменту. Его проводит ДнепрОГА по программе EGAP Фонда Восточной Европы. Участники двухдневного тренинга - руководители и администраторы Центров предоставления админуслуг из разных уголков области.

Специалистов учат, как правильно реагировать в экстремальных ситуациях. Подобные навыки необходимы в работе с посетителями.

Влада Гончар приехала из Криворожского Центра предоставления админуслуг. На подобном тренинге она впервые.

Со стрессом на работе приходится сталкиваться ежедневно. Благодаря тренингу, научилась иначе смотреть на ситуацию. Если случается посетитель, который не контролирует свои эмоции, его стоит просто понять. У него есть вопрос, который «наболел». Надо донести, что его понимают и обязательно помогут», - говорит Влада Гончар.

Тренинг проходит в форме игры.

«Чтобы успокоить посетителя, надо начинать с себя. Можно чередовать напряжение и расслабление конечностей, правильно дышать, постепенно уменьшать громкость в разговоре. Так мы заряжаем собеседника на позитивный диалог», - говорит бизнес-тренер Татьяна Горобец.

Участниками тренинга стали два десятка специалистов Центров предоставления админуслуг области. Всего их пройдут 250 руководителей и администраторов.

 
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