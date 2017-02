| Общество | 16:41 | 17.02.2017 Выходные со звездами: что интересного готовят в днепровском планетарии Жителей Днепропетровщины приглашают в планетарий областного центра. На выходных здесь готовят много интересных программ. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. В субботу в 11.00 в планетарии готовят программу «Дракоша и исчезнувшая звезда». Это история для детей от пяти лет. В ней - приключения маленького дракончика, который заблудился в Космосе. Друзья помогают ему найти дорогу и вернуться в нужное созвездие. Детям от 10 лет расскажут о Солнечной системе. О новых подробностях из жизни планет можно будет узнать в 13.00. В 15.00 в планетарии представят программу для детей от 14 лет. Покажут фильм об исследовании австралийского астронома, который создал Темную материю с помощью компьютера. А в 18.00 подростков познакомят с миром звезд и галактик. В воскресенье для детей от 5 лет готовят программу «Космик и его друзья». Это история о космическом кораблике, который путешествует звездами. Начало в 11.00. Детям от 8 лет понравится программа «Осторожно - черные дыры». О загадочных объектах Вселенной можно узнать в 13.00. В 15.00 в планетарии представят программу «Безумная Вселенная». Она ориентирована на детей от 14 лет. Мальчиков и девочек познакомят с необычными и экстремальными объектами звездного неба. Планетарий Днепра находится по адресу Крутогорный спуск, 10. Телефоны для справок: (056) 377-18-05, (0562) 47-59-17.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7