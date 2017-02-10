Выходные со звездами: что интересного готовят в днепровском планетарии

Жителей Днепропетровщины приглашают в планетарий областного центра. На выходных здесь готовят много интересных программ.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

В субботу в 11.00 в планетарии готовят программу «Дракоша и исчезнувшая звезда». Это история для детей от пяти лет. В ней - приключения маленького дракончика, который заблудился в Космосе. Друзья помогают ему найти дорогу и вернуться в нужное созвездие.

Детям от 10 лет расскажут о Солнечной системе. О новых подробностях из жизни планет можно будет узнать в 13.00.

В 15.00 в планетарии представят программу для детей от 14 лет. Покажут фильм об исследовании австралийского астронома, который создал Темную материю с помощью компьютера. А в 18.00 подростков познакомят с миром звезд и галактик.

В воскресенье для детей от 5 лет готовят программу «Космик и его друзья». Это история о космическом кораблике, который путешествует звездами. Начало в 11.00.

Детям от 8 лет понравится программа «Осторожно - черные дыры». О загадочных объектах Вселенной можно узнать в 13.00.

В 15.00 в планетарии представят программу «Безумная Вселенная». Она ориентирована на детей от 14 лет. Мальчиков и девочек познакомят с необычными и экстремальными объектами звездного неба.

Планетарий Днепра находится по адресу Крутогорный спуск, 10. Телефоны для справок: (056) 377-18-05, (0562) 47-59-17.



