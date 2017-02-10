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| Общество | 17:29 | 17.02.2017
В Нацгвардии появятся штатные священники

Начальник службы по вопросам военного духовенства Национальной гвардии полковник Александр Издепский заявил, что в Национальной гвардии Украины вводят службу капелланства, священнослужители при этом не будут военнослужащими, передают «Подробности».

«Согласно приказу Кабинета министров от 2 июля 2014 года в Национальной гвардии Украины начался процесс введение службы военного духовенства», - сказал Издепский.

Он сообщил, что организация капелланской службы прошла в три этапа, а также ознакомление с зарубежным опытом.

Издепский заявил, что все вопросы о принятии священника на работу в ряды Нацгвардии будут решаться только после согласования с религиозными организациями Украины.

Также, по его словам с Нацгвардией сотрудничает 67 священников, большинство из которых уже имели опыт работы в зоне АТО.

Священники подписывают трудовой договор и будут работниками Национальной гвардии, как результат они не становятся военнослужащими.

По словам офицера, должность военного капеллана в рядах Нацгвардии сможет получить человек, который является священнослужителем религиозной организации не менее 3 лет опыта деятельности священнослужителем, рекомендованный руководителем религиозной организации, имеющий духовное образование и владеющий государственным языком. 
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Теги: Украина

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