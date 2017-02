| Общество | 17:29 | 17.02.2017 В Нацгвардии появятся штатные священники Начальник службы по вопросам военного духовенства Национальной гвардии полковник Александр Издепский заявил, что в Национальной гвардии Украины вводят службу капелланства, священнослужители при этом не будут военнослужащими, передают «Подробности». «Согласно приказу Кабинета министров от 2 июля 2014 года в Национальной гвардии Украины начался процесс введение службы военного духовенства», - сказал Издепский. Он сообщил, что организация капелланской службы прошла в три этапа, а также ознакомление с зарубежным опытом. Издепский заявил, что все вопросы о принятии священника на работу в ряды Нацгвардии будут решаться только после согласования с религиозными организациями Украины. Также, по его словам с Нацгвардией сотрудничает 67 священников, большинство из которых уже имели опыт работы в зоне АТО. Священники подписывают трудовой договор и будут работниками Национальной гвардии, как результат они не становятся военнослужащими. По словам офицера, должность военного капеллана в рядах Нацгвардии сможет получить человек, который является священнослужителем религиозной организации не менее 3 лет опыта деятельности священнослужителем, рекомендованный руководителем религиозной организации, имеющий духовное образование и владеющий государственным языком. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

